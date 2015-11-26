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Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа



Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French 19 января опубликовал в Твиттере:



«Чуть больше чем через 12 часов, долгий национальный кошмар президентства Трампа закончится. Пятну, которое он оставит после себя, понадобится время, чтобы быть изгнанным из нашей жизни. Президент, сторонник господства белых и расизм, который он одобрил, должны быть окончательно искоренены!»



















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