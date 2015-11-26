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JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER



JAY JAY FRENCH в очередной раз ответил на вопрос о том, что он думает о возможности возрождения TWISTED SISTER:



«Я уже говорил "никогда", потому что в прошлый раз я имел в виду "никогда", но потом мы снова сошлись, и теперь ты выглядишь как идиот. Так что я никогда больше не буду говорить "никогда". В прошлый раз мы собрались вместе из-за 11 сентября, и, не дай Бог, никто не хочет катастрофы. Но моя группа откликнулась на призыв о помощи самоотверженно — мы вышли и сделали это ради хороших причин и вернулись ради хороших причин. У нас были рождественские шоу и рождественский альбом, что было очень весело.



Нет, я не собираюсь говорить, что это никогда не повторится. Я просто могу сказать вам вот что: в прошлом году мы все ужинали с нашими жёнами, и никто не говорил о выступлении. Ни один человек даже не упомянул об этом — никто. И никто даже не подумал о том, что мы не упомянули про выступление. Мы только и делали, что говорили о наших детях, о том, как у нас дела, "как твоё здоровье" — всё в таком духе. Поэтому, когда люди спрашивают меня об этом, я могу сказать, что у нас не было ни одного разговора об этом.



Мы вернулись, чтобы провести благотворительный вечер для New York Steel. Затем мы провели благотворительную акцию для моей дочери, у которой проблемы со зрением. Мы провели благотворительную акцию для Эй Джея [Перо, барабанщика TWISTED SISTER] Fallen Blue. Dee [Snider, вокалист TWISTED SISTER] и Mark [Mendoza, басист TWISTED SISTER] проводят мероприятия для мотоциклистов. Мы устраивали шоу, чтобы собрать деньги... Мы вернулись лучшей группой, более зрелой группой, более ответственной группой, что противоречило всем устоям хэви-металла. Но у всех нас появились дети, и наши жизни изменились. Когда мы начинали, у нас их не было. Так что это сделало нас лучшей группой и лучшими людьми».







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