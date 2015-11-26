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Twisted Sister

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24 сен 2021 : 		 JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER

27 июл 2021 : 		 Вокалист TWISTED SISTER заявил, что группе не платили деньги более 10 лет

22 июл 2021 : 		 VOTOV исполняют TWISTED SISTER

19 июл 2021 : 		 DEE SNIDER не желает воссоединения TWISTED SISTER

16 июл 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет

28 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER

16 июн 2021 : 		 DEE SNIDER присоединился к MARK MENDOZA для исполнения композиции TWISTED SISTER

14 июн 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены

6 май 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

4 май 2021 : 		 DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»

4 май 2021 : 		 Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER

4 май 2021 : 		 Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»

16 апр 2021 : 		 DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова

25 мар 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»

22 мар 2021 : 		 Участники TWISTED SISTER почтили память ударника

27 янв 2021 : 		 TWISTED SISTER были одними из лучших

23 янв 2021 : 		 Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа

29 дек 2020 : 		 TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях

24 дек 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»

1 окт 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу

10 авг 2020 : 		 DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»

28 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе

19 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»

18 июл 2020 : 		 DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER

13 июл 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN

3 июл 2020 : 		 Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа
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JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER



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JAY JAY FRENCH в очередной раз ответил на вопрос о том, что он думает о возможности возрождения TWISTED SISTER:

«Я уже говорил "никогда", потому что в прошлый раз я имел в виду "никогда", но потом мы снова сошлись, и теперь ты выглядишь как идиот. Так что я никогда больше не буду говорить "никогда". В прошлый раз мы собрались вместе из-за 11 сентября, и, не дай Бог, никто не хочет катастрофы. Но моя группа откликнулась на призыв о помощи самоотверженно — мы вышли и сделали это ради хороших причин и вернулись ради хороших причин. У нас были рождественские шоу и рождественский альбом, что было очень весело.

Нет, я не собираюсь говорить, что это никогда не повторится. Я просто могу сказать вам вот что: в прошлом году мы все ужинали с нашими жёнами, и никто не говорил о выступлении. Ни один человек даже не упомянул об этом — никто. И никто даже не подумал о том, что мы не упомянули про выступление. Мы только и делали, что говорили о наших детях, о том, как у нас дела, "как твоё здоровье" — всё в таком духе. Поэтому, когда люди спрашивают меня об этом, я могу сказать, что у нас не было ни одного разговора об этом.

Мы вернулись, чтобы провести благотворительный вечер для New York Steel. Затем мы провели благотворительную акцию для моей дочери, у которой проблемы со зрением. Мы провели благотворительную акцию для Эй Джея [Перо, барабанщика TWISTED SISTER] Fallen Blue. Dee [Snider, вокалист TWISTED SISTER] и Mark [Mendoza, басист TWISTED SISTER] проводят мероприятия для мотоциклистов. Мы устраивали шоу, чтобы собрать деньги... Мы вернулись лучшей группой, более зрелой группой, более ответственной группой, что противоречило всем устоям хэви-металла. Но у всех нас появились дети, и наши жизни изменились. Когда мы начинали, у нас их не было. Так что это сделало нас лучшей группой и лучшими людьми».

JAY JAY FRENCH On TWISTED SISTER Reunion:





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