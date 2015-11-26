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Twisted Sister

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3 июл 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»

13 июн 2020 : 		 EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»

19 апр 2020 : 		 Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба

12 мар 2020 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»

9 дек 2019 : 		 Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив

23 окт 2019 : 		 Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER

4 май 2018 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»

9 июн 2017 : 		 TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL

2 мар 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них

20 янв 2017 : 		 Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню

14 ноя 2016 : 		 Видео с последнего концерта TWISTED SISTER

5 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

4 окт 2016 : 		 Видео с выступления TWISTED SISTER

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

20 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER

25 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER

23 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

20 июл 2016 : 		 Редкие концертные записи TWISTED SISTER вышли в виде бокс-сета

13 июл 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

25 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER

15 июн 2016 : 		 Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет летом

28 май 2016 : 		 Гитарист TWISTED SISTER считает, что "всем насрать" на новые песни от ветеранов рока

22 май 2016 : 		 Музыканты TWISTED SISTER, TESTAMENT, RATT, WINGER исполнили хит OZZY OSBOURNE

19 май 2016 : 		 Барабанщик QUIET RIOT присоединился на сцене к TWISTED SISTER

28 апр 2016 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Кокс мне предложили лишь раз»
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Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»



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Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French недавно поговорил с "Rock Is Dead?" о появлении гранжа и эффекте, который он оказал на всю сцену:

«Единственной группой, которая увернулась и спасла себя, была GUNS N' ROSES. И моя теория заключается в том, что GUNS N' ROSES не воспринимались как шутка. Они появились в Лос-Анджелесе, но я считаю, что Axl, прежде всего, обладал отличным голосом. И я считаю, что они воспринимались как настоящие, а не поддельные. Типа, они были настоящими наркоманами, а не притворялись наркоманами. Значит, есть аутентичность. Всё дело в аутентичности, а вся фишка гранжа — в аутентичности. Люди хотели подлинности, они её и получили с гранжем. Это уничтожило воспринимаемую фривольность глэма, заключавшуюся в чём-то вроде: "Эй, чувак. Давай устроим вечеринку. Давай возьмем девчонок и выпьем". Думаю, что людям это просто надоело, и они хотели [чего-то более] аутентичного».

TWISTED SISTER





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