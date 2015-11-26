сегодня



Гитарист TWISTED SISTER : «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»



Гитарист TWISTED SISTER Jay Jay French недавно поговорил с "Rock Is Dead?" о появлении гранжа и эффекте, который он оказал на всю сцену:



«Единственной группой, которая увернулась и спасла себя, была GUNS N' ROSES. И моя теория заключается в том, что GUNS N' ROSES не воспринимались как шутка. Они появились в Лос-Анджелесе, но я считаю, что Axl, прежде всего, обладал отличным голосом. И я считаю, что они воспринимались как настоящие, а не поддельные. Типа, они были настоящими наркоманами, а не притворялись наркоманами. Значит, есть аутентичность. Всё дело в аутентичности, а вся фишка гранжа — в аутентичности. Люди хотели подлинности, они её и получили с гранжем. Это уничтожило воспринимаемую фривольность глэма, заключавшуюся в чём-то вроде: "Эй, чувак. Давай устроим вечеринку. Давай возьмем девчонок и выпьем". Думаю, что людям это просто надоело, и они хотели [чего-то более] аутентичного».













+0 -1



просмотров: 336

