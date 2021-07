19 июл 2021



DEE SNIDER не желает воссоединения TWISTED SISTER



В новом интервью подкасту "Metal From The Inside" Dee Snider ответил на вопрос, по-прежнему ли он не желает воссоединения TWISTED SISTER:



«Я на сто процентов настроен не воссоединяться. Позвольте мне прояснить ситуацию: мы друзья. Пару недель назад [11 июня в Stereo Garden в Патчоге, Нью-Йорк] я выступил с [сольным] концертом, пришёл басист TWISTED SISTER Mark Mendoza, мы исполнили песню [TWISTED SISTER] "Under The Blade", и это было потрясающе. Я постоянно разговариваю с ребятами. Я могу показать вам свои текстовые сообщения. У нас есть небольшая текстовая группа, и мы пересылали сообщения друг другу.



Для меня это была причина воссоединиться, чтобы наладить отношения [между участниками группы], и мы их наладили, мы друзья. Я чувствую, что мы сделали то, что могли сделать, не повторяясь. И я хотел сделать что-то новое, сложное, чего я не мог сделать в TWISTED. И те сольные записи, которые я сделал, я не смог бы сделать с TWISTED SISTER. Я не мог сделать "Dee Does Broadway" с TWISTED SISTER — "Twisted Does Broadway". И я не мог сделать "For The Love Of Metal" с TWISTED SISTER; люди никогда бы не приняли её. Но как сольному исполнителю мне позволено меняться и развиваться. И некоторые вещи поклонникам понравились, некоторые — нет. Но в то же время мне всё позволено; никто никогда не ставил это под сомнение. И, опять же, если бы TWISTED SISTER сделали это, это было бы что-то вроде: "Эй, это больше не звучит как TWISTED SISTER"; это было бы что-то вроде этого».



Возвращаясь к перспективе воссоединения TWISTED SISTER, Dee сказал:



«Я мог бы представить, как мы занимаемся благотворительностью — исполнить пару песен для благотворительности, по правильным причинам. Мы собрались снова вместе изначально ради благотворительности, и это была хорошая причина, чтобы собраться. Я могу представить [ведущего ток-шоу Джимми] Фэллона — он наш большой поклонник — и если он скажет: "Эй, ребята, не могли бы вы прийти на "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" и исполнить для нас "White Christmas"?". Да, чёрт возьми. Но чтобы провести тур, 90 минут, два часа на сцене, я этого не представляю. И это заслуга всех в группе, и я знаю, что некоторые люди — не называя имён — некоторые парни, они бы продолжили; другие не хотят продолжать. Но я уверен, что мы получим предложения. Jay Jay French [TWISTED SISTER] — менеджер TWISTED, потому что это всё ещё организация — всё ещё есть роялти, лицензии и тому подобное, и мерчендайз — он не говорил ни об одном предложении, но я уверен, что мы их получали. Потому что мы даже не рассматриваем это. Неважно, что они предлагают; мы не будем этого делать».



По словам Dee, поклонники TWISTED SISTER могут рассчитывать на то, что в недалёком будущем появится некая визуальная документация последних концертов группы:



«Мы сняли много этих шоу, и мы сняли много закулисных [кадров] во время тура, и когда это наконец выйдет, вы увидите моменты из жизни TWISTED SISTER перед 90 тысячами, 75 тысячами, 50 тысячами человек. И именно такими я помню TWISTED SISTER — стоящими на сцене с публикой... Люди плакали, но по правильным причинам. И не потому, что мы были такими плохими [смеётся]; они плакали, потому что любили нас и знали, что нам пора двигаться дальше».













