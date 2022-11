сегодня



Видео полного выступления STRYPER



Видео полного выступления STRYPER, которое состоялось в рамках Kiss Kruise XI, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"In God We Trust"

"Revelation"

"Loving You"

"More Than A Man"

"Surrender"

"Calling On You"

"Free"

"Sorry"

"All For One"

"Always There For You"

"Divider"

"The Way"

"The Valley"

"Yahweh"

"Soldiers Under Command"

"To Hell With The Devil"







