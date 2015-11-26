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Stryper

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10 мар 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Скоро и Библию отменят»

3 фев 2021 : 		 Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов

27 янв 2021 : 		 Гитарист STRYPER не боится умереть

10 дек 2020 : 		 Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды

18 ноя 2020 : 		 STRYPER собираются отыграть каждый альбом в студии

30 окт 2020 : 		 Фронтмен STRYPER: «Мы были металхэдами, ставшими христианами, а не христианами, ставшими металхэдами»

23 окт 2020 : 		 Гитарист STRYPER опять попал в больницу

9 окт 2020 : 		 Новое видео STRYPER

7 сен 2020 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»

1 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

27 июн 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

22 июн 2020 : 		 STRYPER выпускают сингл

30 май 2020 : 		 Альбом STRYPER может выйти в сентябре

29 апр 2020 : 		 STRYPER завершили сведение

20 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Невзирая ни на что нельзя терять веру!»

7 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER о пандемии

25 фев 2020 : 		 Видео с выступления STRYPER

19 фев 2020 : 		 Вокалиста STRYPER критикуют за сигару, он ответил

5 фев 2020 : 		 Лидер STRYPER защищает выбор артистов на Super Bowl

21 янв 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Мы начинаем запись нашего лучшего альбома!»

4 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET о том, почему STRYPER должны разогревать MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

11 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «STRYPER заслужили место в Зале славы, как и любая другая группа»

29 июл 2019 : 		 Фронтмен STRYPER высказался о войнах в социальных сетях

7 июн 2019 : 		 STRYPER исполнили кавер FIREHOUSE
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Вокалист STRYPER: «Скоро и Библию отменят»



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Лидер STRYPER Michael Sweet выразил мнение, что лишь вопрос времени, когда «отменят» и Библию:

«Мы раздавали библии почти 40 лет. Впервые в жизни я задаю себе этот вопрос: "Интересно, сколько времени пройдёт до того, как эта книга будет отменена?" Я знаю, это может показаться глупой мыслью, но на самом деле это не так. Это просто вопрос времени. Страшно!»

STRYPER





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