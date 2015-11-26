Вокалист STRYPER: «Скоро и Библию отменят»

Лидер STRYPER Michael Sweet выразил мнение, что лишь вопрос времени, когда «отменят» и Библию:
«Мы раздавали библии почти 40 лет. Впервые в жизни я задаю себе этот вопрос: "Интересно, сколько времени пройдёт до того, как эта книга будет отменена?" Я знаю, это может показаться глупой мыслью, но на самом деле это не так. Это просто вопрос времени. Страшно!»
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