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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Stryper

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Барабанщик STRYPER об акустическом туре



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Robert Sweet в интервью Waste Some Time With Jason Green поговорил о стартующем в конце мая "To Hell With The Amps: The Unplugged Tour":

«Ну, вообще-то, мы и раньше так делали [играли в акустике], но, наверное, не до такой степени. Мы - я бы сказал, может быть, 20 или 30 раз - выходили на сцену и устраивали шоу, которые были похожи на "Unplugged" на MTV. Это были акустические программы, и я получал от этого настоящее удовольствие. Мне не приходилось уходить со сцены с завязанными в узел волосами, в порванной одежде, прилипшей к телу от пота, с измученными пальцами, истекающими кровью. Это даже приятно. Но это все равно весело. Так что мне это на самом деле нравится.

Я полагаю, что многие люди, услышав подобное, сразу же подумают: "Нет, чувак, я хочу увидеть STRYPER такими, какими я видел их в клипах или видел их в прошлом". Но это что-то новое. Я бы сказал, не новое, но нечто такое, о чем фанаты, увидев это, скажут: "Вау, мне очень нравится. Я удивлен", только потому, что я уже когда-то это слышал. И я все еще играю на маленькой барабанной установке... Но это и в самом деле очень весело. И многие люди скажут: "Я был очень удивлен. Я не думал, что мне это понравится. Но я пришел и понял: вау, это здорово. Я увидел другую сторону группы, которую никогда не замечал"».






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