Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»
В недавнем интервью лидер STRYPER Michael Sweet поговорил о стриминг-сервисах:
«Я не поклонник таких сервисов, как Spotify. Я не знаю никого в Spotify, никого в команде. Это не значит, что я проявляю неуважение к ним или говорю что-то противное об их бизнесе, но я просто не фанат. И по многим причинам. И я не фанат скачивания [отдельных песен].
Я ненавижу во всём этом то, что тебя очень огорчает, когда ты проводишь три месяца своей жизни, усердно работая над альбомом, ты его выпускаешь, он появляется в iTunes, и люди скачивают три песни. И вы можете буквально увидеть, какие песни были загружены больше, а какие меньше.
Альбом — это обложка и произведение искусства, а не песни по отдельности или сами по себе. Поэтому мы хотим, чтобы люди слушали весь альбом. Это как читать книгу — вы просто берёте две главы и выкидываете остальные 49. Или смотрите фильм — вы просто смотрите 15 минут, лучшие сцены, а на остальные забиваете. Вот что произошло с альбомами, и это разбивает мне сердце. Это печально. И то же самое происходит на Spotify — люди берут только конкретные песни и заносят их в свой плейлист. Ну и добавьте к этому другую сторону проблемы — артисты, группы, люди, которые пишут песни, не получают должной оплаты от стриминговых сервисов».
hansi_hrb
hansi_hrb
Possessed
Пусть стримминговые сервисы утешат дядю выкладывая альбом как один трек)
freeze2
Dr_Sexy
Альбом - это устаревший десяток лет назад способ распространения музыки.
>Поэтому мы хотим, чтобы люди слушали весь альбом.
>смотрите фильм — вы просто смотрите 15 минут, лучшие сцены, а на остальные забиваете
Зависит от фильма. Вот прон целиком смотреть смысла нет, лучше сразу мотать на "экшен".
>ты его выпускаешь, он появляется в iTunes, и люди скачивают три песни. И вы можете буквально увидеть, какие песни были загружены больше, а какие меньше.
И говнарский мозг не может понять, почему эти песни зашли плебсу больше других. Говнарь не делает никаких выводов и снова записывает шлаковый альбом с 2 слушабельными высерами.
hansi_hrb
------------------------------
95 процентов обложек тяжмета и рока такое сраное говно, что заводить разговоры об искусстве пожалуй не стоит.
Saxon9
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).