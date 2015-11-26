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Лидер STRYPER : «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»



В недавнем интервью лидер STRYPER Michael Sweet поговорил о стриминг-сервисах:



«Я не поклонник таких сервисов, как Spotify. Я не знаю никого в Spotify, никого в команде. Это не значит, что я проявляю неуважение к ним или говорю что-то противное об их бизнесе, но я просто не фанат. И по многим причинам. И я не фанат скачивания [отдельных песен].



Я ненавижу во всём этом то, что тебя очень огорчает, когда ты проводишь три месяца своей жизни, усердно работая над альбомом, ты его выпускаешь, он появляется в iTunes, и люди скачивают три песни. И вы можете буквально увидеть, какие песни были загружены больше, а какие меньше.



Альбом — это обложка и произведение искусства, а не песни по отдельности или сами по себе. Поэтому мы хотим, чтобы люди слушали весь альбом. Это как читать книгу — вы просто берёте две главы и выкидываете остальные 49. Или смотрите фильм — вы просто смотрите 15 минут, лучшие сцены, а на остальные забиваете. Вот что произошло с альбомами, и это разбивает мне сердце. Это печально. И то же самое происходит на Spotify — люди берут только конкретные песни и заносят их в свой плейлист. Ну и добавьте к этому другую сторону проблемы — артисты, группы, люди, которые пишут песни, не получают должной оплаты от стриминговых сервисов».













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