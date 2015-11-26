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Stryper

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1 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

27 июн 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

22 июн 2020 : 		 STRYPER выпускают сингл

30 май 2020 : 		 Альбом STRYPER может выйти в сентябре

29 апр 2020 : 		 STRYPER завершили сведение

20 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Невзирая ни на что нельзя терять веру!»

7 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER о пандемии

25 фев 2020 : 		 Видео с выступления STRYPER

19 фев 2020 : 		 Вокалиста STRYPER критикуют за сигару, он ответил

5 фев 2020 : 		 Лидер STRYPER защищает выбор артистов на Super Bowl

21 янв 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Мы начинаем запись нашего лучшего альбома!»

4 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET о том, почему STRYPER должны разогревать MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

11 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «STRYPER заслужили место в Зале славы, как и любая другая группа»

29 июл 2019 : 		 Фронтмен STRYPER высказался о войнах в социальных сетях

7 июн 2019 : 		 STRYPER исполнили кавер FIREHOUSE

1 июн 2019 : 		 MICHAEL SWEET встал на сторону ROB'a HALFORD'a в инциденте с телефоном фэна

8 ноя 2018 : 		 STRYPER впервые исполнили "Take It To The Cross"

1 ноя 2018 : 		 STRYPER запишут новый альбом в 2019

11 сен 2018 : 		 STRYPER выступили с HOWIE SIMON'ом

5 сен 2018 : 		 STRYPER нашли временного гитариста

19 авг 2018 : 		 STRYPER выступили как трио

17 авг 2018 : 		 У гитариста STRYPER нашли две опухоли

15 авг 2018 : 		 Гитаристу STRYPER проведут биопсию мозга

13 авг 2018 : 		 Гитарист STRYPER перенес приступ

13 авг 2018 : 		 Гитарист STRYPER попал в больницу
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Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»



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В недавнем интервью лидер STRYPER Michael Sweet поговорил о стриминг-сервисах:

«Я не поклонник таких сервисов, как Spotify. Я не знаю никого в Spotify, никого в команде. Это не значит, что я проявляю неуважение к ним или говорю что-то противное об их бизнесе, но я просто не фанат. И по многим причинам. И я не фанат скачивания [отдельных песен].

Я ненавижу во всём этом то, что тебя очень огорчает, когда ты проводишь три месяца своей жизни, усердно работая над альбомом, ты его выпускаешь, он появляется в iTunes, и люди скачивают три песни. И вы можете буквально увидеть, какие песни были загружены больше, а какие меньше.

Альбом — это обложка и произведение искусства, а не песни по отдельности или сами по себе. Поэтому мы хотим, чтобы люди слушали весь альбом. Это как читать книгу — вы просто берёте две главы и выкидываете остальные 49. Или смотрите фильм — вы просто смотрите 15 минут, лучшие сцены, а на остальные забиваете. Вот что произошло с альбомами, и это разбивает мне сердце. Это печально. И то же самое происходит на Spotify — люди берут только конкретные песни и заносят их в свой плейлист. Ну и добавьте к этому другую сторону проблемы — артисты, группы, люди, которые пишут песни, не получают должной оплаты от стриминговых сервисов».

MICHAEL SWEET Wants STRYPER Fans To Listen To Full Albums, Not Individual Songs





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

hansi_hrb


1 сен 2020, 16:26		Да, с удовольствием, но без филлеров и прочих номеров на отьебись.

hansi_hrb


1 сен 2020, 16:28		И кстати если тебе разбивает это сердце, сладкий, то исполняй на концертах альбомы целиком. Никаких компромиссов.

Possessed


1 сен 2020, 16:33		ханси, поддержиаваю.
Пусть стримминговые сервисы утешат дядю выкладывая альбом как один трек)

freeze2


1 сен 2020, 17:37		Лидер старпёр

Dr_Sexy


1 сен 2020, 17:54		>Альбом — это обложка и произведение искусства

Альбом - это устаревший десяток лет назад способ распространения музыки.

>Поэтому мы хотим, чтобы люди слушали весь альбом.
>смотрите фильм — вы просто смотрите 15 минут, лучшие сцены, а на остальные забиваете

Зависит от фильма. Вот прон целиком смотреть смысла нет, лучше сразу мотать на "экшен".

>ты его выпускаешь, он появляется в iTunes, и люди скачивают три песни. И вы можете буквально увидеть, какие песни были загружены больше, а какие меньше.

И говнарский мозг не может понять, почему эти песни зашли плебсу больше других. Говнарь не делает никаких выводов и снова записывает шлаковый альбом с 2 слушабельными высерами.

hansi_hrb


1 сен 2020, 17:56		Альбом — это обложка и произведение искусства

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95 процентов обложек тяжмета и рока такое сраное говно, что заводить разговоры об искусстве пожалуй не стоит.

Saxon9


1 сен 2020, 18:39		Фанаты хотят слушать старые альбомы, а не новые одиночные треки. Спаси Господи.


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