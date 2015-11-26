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ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»
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Новая песня DARK TRANQUILLITY
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Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас...
32
все новости группы
Stryper
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Hard 'n' Heavy
http://www.stryper.com
Myspace:
http://www.myspace.com/stryper
Facebook:
https://www.facebook.com/Stryper
23 окт 2020
:
Гитарист STRYPER опять попал в больницу
9 окт 2020
:
Новое видео STRYPER
7 сен 2020
:
Новое видео STRYPER
3 сен 2020
:
Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»
1 сен 2020
:
Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»
31 июл 2020
:
Видео с текстом от STRYPER
27 июн 2020
:
Видео с текстом от STRYPER
22 июн 2020
:
STRYPER выпускают сингл
30 май 2020
:
Альбом STRYPER может выйти в сентябре
29 апр 2020
:
STRYPER завершили сведение
20 апр 2020
:
Лидер STRYPER: «Невзирая ни на что нельзя терять веру!»
7 апр 2020
:
Лидер STRYPER о пандемии
25 фев 2020
:
Видео с выступления STRYPER
19 фев 2020
:
Вокалиста STRYPER критикуют за сигару, он ответил
5 фев 2020
:
Лидер STRYPER защищает выбор артистов на Super Bowl
21 янв 2020
:
Лидер STRYPER: «Мы начинаем запись нашего лучшего альбома!»
4 дек 2019
:
MICHAEL SWEET о том, почему STRYPER должны разогревать MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON
11 окт 2019
:
MICHAEL SWEET: «STRYPER заслужили место в Зале славы, как и любая другая группа»
29 июл 2019
:
Фронтмен STRYPER высказался о войнах в социальных сетях
7 июн 2019
:
STRYPER исполнили кавер FIREHOUSE
1 июн 2019
:
MICHAEL SWEET встал на сторону ROB'a HALFORD'a в инциденте с телефоном фэна
8 ноя 2018
:
STRYPER впервые исполнили "Take It To The Cross"
1 ноя 2018
:
STRYPER запишут новый альбом в 2019
11 сен 2018
:
STRYPER выступили с HOWIE SIMON'ом
5 сен 2018
:
STRYPER нашли временного гитариста
19 авг 2018
:
STRYPER выступили как трио
17 авг 2018
:
У гитариста STRYPER нашли две опухоли
15 авг 2018
:
Гитаристу STRYPER проведут биопсию мозга
13 авг 2018
:
Гитарист STRYPER перенес приступ
13 авг 2018
:
Гитарист STRYPER попал в больницу
10 май 2018
:
Видео с выступления STRYPER
6 май 2018
:
Видео с текстом от STRYPER
5 май 2018
:
WALMART отказались выпускать новый альбом STRYPER из-за названия
2 май 2018
:
STRYPER отыграли первое шоу с новым басистом
20 апр 2018
:
Новое видео STRYPER
10 апр 2018
:
Новая песня STRYPER
20 мар 2018
:
Вокалист STRYPER: «Если группы не хотят сочинять новое, то почему бы им не продать оборудование и не уйти на покой?»
13 мар 2018
:
Новое видео STRYPER
9 фев 2018
:
Новая песня STRYPER
6 фев 2018
:
Обложка и трек-лист нового альбома STRYPER
24 янв 2018
:
STRYPER завершили запись
20 ноя 2017
:
STRYPER почти завершили запись
31 окт 2017
:
Басист FIREHOUSE в STRYPER
12 сен 2017
:
Бывший басист STRYPER продолжает выяснять отношения
3 сен 2017
:
STRYPER заменят Tim'a более честным и уважающим других музыкантом
31 авг 2017
:
TIM GAINES больше не в STRYPER
10 июл 2017
:
STRYPER начнут запись осенью
15 июн 2017
:
STRYPER начнут запись осенью
8 фев 2017
:
STRYPER начнут запись осенью
7 дек 2016
:
STRYPER могут продолжить без басиста
7 ноя 2016
:
Вокалист STRYPER: «Мы не разваливаемся!»
13 окт 2016
:
Видео с выступления STRYPER
3 окт 2016
:
Видео с выступления STRYPER
25 сен 2016
:
STRYPER хотят взять паузу
11 авг 2016
:
Вокалист STRYPER о выборах
19 июн 2016
:
Фронтмен STRYPER раскритиковал смены состава в культовых группах
31 окт 2015
:
Новое видео STRYPER
26 окт 2015
:
Успехи в чартах STRYPER
17 окт 2015
:
Новое видео STRYPER
16 окт 2015
:
EPK от STRYPER
27 сен 2015
:
Кавер-версия BLACK SABBATH от STRYPER
23 сен 2015
:
Вокалист STRYPER представил новую песню
22 сен 2015
:
Новая песня STRYPER
18 сен 2015
:
Новое видео STRYPER
3 сен 2015
:
Новая песня STRYPER
26 авг 2015
:
Новое видео STRYPER
4 авг 2015
:
Новая песня STRYPER
15 июл 2015
:
Лидер STRYPER о своём заявлении «мы не христианская группа»
9 июл 2015
:
Новая песня STRYPER
5 июл 2015
:
Семплы новых песен STRYPER
4 июл 2015
:
STRYPER исполняют VAN HALEN
26 июн 2015
:
Обложка нового альбома STRYPER
2 июн 2015
:
Новый альбом STRYPER выйдет в октябре
19 май 2015
:
Концертный релиз STRYPER выйдет на виниле
23 апр 2015
:
Вокалист QUEENSRŸCHE играет на ударных в STRYPER
26 мар 2015
:
Лидер STRYPER: «Мы не христианская рок-группа»
10 мар 2015
:
Вызов вокалиста STRYPER был принят
5 мар 2015
:
STRYPER записали кавер-версию BLACK SABBATH
28 фев 2015
:
Название нового альбома STRYPER
26 фев 2015
:
Фрагмент нового DVD STRYPER
23 фев 2015
:
STRYPER в джакузи
8 фев 2015
:
Вокалист STRYPER написал все новые песни за неделю
7 фев 2015
:
STRYPER опубликовали сэмпл одной из новых песен
30 янв 2015
:
STRYPER вошли в студию, фронтмен обещает "шокировать" фэнов
26 дек 2014
:
Рождественский трек от STRYPER
22 дек 2014
:
Лидер STRYPER отыграл акустический концерт
17 дек 2014
:
Лидер STRYPER о планах на 2015
13 ноя 2014
:
STRYPER начнут запись в феврале
10 окт 2014
:
Акустика от STRYPER
20 сен 2014
:
Лидер STRYPER о решении U2
24 июл 2014
:
Концертный релиз STRYPER выйдет в сентябре
27 июн 2014
:
Видео с выступления STRYPER
5 май 2014
:
Видео с выступления STRYPER
16 апр 2014
:
RICHARD CHRISTY присоединился на сцене к STRYPER
5 ноя 2013
:
Новая песня STRYPER
5 ноя 2013
:
Лидер MEGADETH выбрал песню для видео STRYPER
15 окт 2013
:
Новое видео STRYPER
2 окт 2013
:
Семплы новых песен STRYPER
24 сен 2013
:
STRYPER планируют съемки концерта
29 авг 2013
:
Видео с текстом от STRYPER
22 авг 2013
:
Семплы новых песен STRYPER
7 авг 2013
:
Обложка нового альбома STRYPER
23 июл 2013
:
Новый альбом STRYPER выйдет в ноябре
14 июл 2013
:
STRYPER исполнили новую песню
30 май 2013
:
STRYPER завершили запись
18 май 2013
:
STRYPER начнут сведение в понедельник
8 май 2013
:
Название нового альбом STRYPER
7 май 2013
:
STRYPER работают над «самой тяжёлой записью»
24 апр 2013
:
STRYPER запишут кавер-версию 'Jesus Is Just Alright'
25 мар 2013
:
STRYPER выпустят два альбома в этом году и один в 2014
25 мар 2013
:
Фронтмен STRYPER об особенностях христианского рока
23 мар 2013
:
Вокалисты STRYPER, Ex-TNT в 'Monsters Of Rock Cruise'
26 фев 2013
:
EPK от STRYPER
22 фев 2013
:
Вокалист STRYPER издаст автобиографию
10 фев 2013
:
Новый сингл STRYPER выйдет в феврале
4 фев 2013
:
Семплы новых песен STRYPER
4 фев 2013
:
TONY HARNELL и JEFF SCOTT SOTO вышли на сцену со STRYPER
31 янв 2013
:
STRYPER начнут запись в апреле
28 янв 2013
:
TODD LA TORRE присоединился на сцене к STRYPER
15 янв 2013
:
STRYPER начнут запись в марте
15 янв 2013
:
STRYPER на FRONTIERS RECORDS
11 янв 2013
:
Сборник перезаписанных песен STRYPER выйдет в марте
2 дек 2012
:
Перезаписанные версии песен STRYPER будут звучать тяжелее оригиналов
5 сен 2012
:
Фрагмент нового DVD STRYPER
25 авг 2012
:
Новый DVD STRYPER выйдет в октябре
2 авг 2012
:
JOHN CORABI исполнил классику QUEEN со STRYPER
1 июн 2012
:
Вокалист STRYPER в гостях на ЕР SCOTTY DUNBAR
31 май 2012
:
Бывший вокалист TNT и вокалист STRYPER исполнили классику BOSTON, JUDAS PRIEST
4 мар 2012
:
Бывший вокалист TNT на сольном альбоме вокалиста STRYPER
2 фев 2012
:
Семплы с сольного альбома вокалиста STRYPER
25 дек 2011
:
Вокалист STRYPER столкнулся со сложностями, исполняя IRON MAIDEN
7 дек 2011
:
Семплы двух новых песен STRYPER
4 ноя 2011
:
Вокалист STRYPER работает над сольным диском
15 авг 2011
:
Фронтмен STRYPER "проясняет" ситуацию со своим уходом из BOSTON
30 июн 2011
:
Видео с выступления STRYPER
14 июн 2011
:
Видео с выступления STRYPER
27 мар 2011
:
TONY HARNELL выступил со STRYPER
7 фев 2011
:
STRYPER исполнили кавер-версию JUDAS PRIEST
28 янв 2011
:
STRYPER исполнили песню BOSTON вместе с JEFF SCOTT SOTO
23 янв 2011
:
STRYPER исполнили песню SCORPIONS с вокалистом FOZZY
24 дек 2010
:
Обложка нового альбома STRYPER
15 дек 2010
:
Предварительная дата выхода альбома STRYPER
25 окт 2010
:
Выход нового альбома STRYPER перенесен
27 июл 2010
:
Семплы с нового альбома STRYPER
26 июл 2010
:
Предварительная дата выхода нового альбома STRYPER
11 июл 2010
:
Семплы с нового кавер-альбома STRYPER
12 май 2010
:
STRYPER выпустят сборник кавер-версий осенью
10 мар 2010
:
STRYPER начали запись альбома каверов
15 фев 2010
:
Фронтмен STRYPER заявил, что новый альбом покажет группу с другой стороны
4 июн 2009
:
Гитарист STRYPER собирается жениться на бывшей девушке по вызову
5 май 2009
:
Новая песня STRYPER
2 мар 2009
:
Новый альбом STRYPER выйдет в июле
10 янв 2009
:
Семплы с нового альбома STRYPER
23 окт 2020
Гитарист
STRYPER
опять попал в больницу
Двадцать второго октября гитарист STRYPER Oz Fox был доставлен в больницу:
«После серьезного приступа вечером, мне уже лучше. Я очень ценю ваши молитвы!»
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).