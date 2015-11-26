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*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 362
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 65
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 47
*Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о... 33
*Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас... 32
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Stryper

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23 окт 2020 : 		 Гитарист STRYPER опять попал в больницу

9 окт 2020 : 		 Новое видео STRYPER

7 сен 2020 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»

1 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

27 июн 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

22 июн 2020 : 		 STRYPER выпускают сингл

30 май 2020 : 		 Альбом STRYPER может выйти в сентябре

29 апр 2020 : 		 STRYPER завершили сведение

20 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Невзирая ни на что нельзя терять веру!»

7 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER о пандемии

25 фев 2020 : 		 Видео с выступления STRYPER

19 фев 2020 : 		 Вокалиста STRYPER критикуют за сигару, он ответил

5 фев 2020 : 		 Лидер STRYPER защищает выбор артистов на Super Bowl

21 янв 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Мы начинаем запись нашего лучшего альбома!»

4 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET о том, почему STRYPER должны разогревать MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

11 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «STRYPER заслужили место в Зале славы, как и любая другая группа»

29 июл 2019 : 		 Фронтмен STRYPER высказался о войнах в социальных сетях

7 июн 2019 : 		 STRYPER исполнили кавер FIREHOUSE

1 июн 2019 : 		 MICHAEL SWEET встал на сторону ROB'a HALFORD'a в инциденте с телефоном фэна

8 ноя 2018 : 		 STRYPER впервые исполнили "Take It To The Cross"

1 ноя 2018 : 		 STRYPER запишут новый альбом в 2019

11 сен 2018 : 		 STRYPER выступили с HOWIE SIMON'ом

5 сен 2018 : 		 STRYPER нашли временного гитариста

19 авг 2018 : 		 STRYPER выступили как трио
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|||| 23 окт 2020

Гитарист STRYPER опять попал в больницу



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Двадцать второго октября гитарист STRYPER Oz Fox был доставлен в больницу:

«После серьезного приступа вечером, мне уже лучше. Я очень ценю ваши молитвы!»

STRYPER's OZ FOX Suffers Massive Seizure, Prepares For Brain Surgery








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