23 окт 2020



Гитарист STRYPER опять попал в больницу



Двадцать второго октября гитарист STRYPER Oz Fox был доставлен в больницу:



«После серьезного приступа вечером, мне уже лучше. Я очень ценю ваши молитвы!»



















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