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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 11
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
[= ||| все новости группы



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Stryper

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7 окт 2022 : 		 Новое видео STRYPER

15 сен 2022 : 		 Новое видео STRYPER

24 авг 2022 : 		 STRYPER переносят тур по экономическим причинам

17 авг 2022 : 		 Обложка нового альбома STRYPER

15 авг 2022 : 		 Фронтмен STRYPER: «Конец близок!»

5 авг 2022 : 		 Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм»

21 июл 2022 : 		 Новая песня STRYPER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

4 май 2022 : 		 STRYPER вернуть силу баллад

1 фев 2022 : 		 STRYPER на злобу дня

18 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET пояснил за комментарий о STRYPER

14 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET завершил работу над новым материалом STRYPER

7 дек 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Ну потеряем мы подписчиков, и дальше что?

4 ноя 2021 : 		 CHRIS JERICHO присоединился к STRYPER для кавера JUDAS PRIEST

25 окт 2021 : 		 Кавер-версия STRYPER от 316

15 сен 2021 : 		 Должны ли STRYPER и SKILLET поехать вместе?

13 сен 2021 : 		 STRYPER выступили без OZ FOX

3 авг 2021 : 		 Гитарист STRYPER пропустит год

23 июл 2021 : 		 Лидер STRYPER: «Мы не должны винить Бога за все плохое»

9 июн 2021 : 		 STRYPER начнут запись в январе

30 мар 2021 : 		 Гитарист STRYPER «чувствует себя отлично»

15 мар 2021 : 		 STRYPER продолжат с FRONTIERS MUSIC SRL

10 мар 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Скоро и Библию отменят»

3 фев 2021 : 		 Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов

27 янв 2021 : 		 Гитарист STRYPER не боится умереть

10 дек 2020 : 		 Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды
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|||| 7 окт 2022

Новое видео STRYPER



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"Same Old Story", новое видео группы STRYPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Final Battle", выходящего 21 октября на Frontiers Music Srl.




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