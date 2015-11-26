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Stryper

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30 мар 2021 : 		 Гитарист STRYPER «чувствует себя отлично»

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3 фев 2021 : 		 Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов

27 янв 2021 : 		 Гитарист STRYPER не боится умереть

10 дек 2020 : 		 Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды

18 ноя 2020 : 		 STRYPER собираются отыграть каждый альбом в студии

30 окт 2020 : 		 Фронтмен STRYPER: «Мы были металхэдами, ставшими христианами, а не христианами, ставшими металхэдами»

23 окт 2020 : 		 Гитарист STRYPER опять попал в больницу

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7 сен 2020 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»

1 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

27 июн 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

22 июн 2020 : 		 STRYPER выпускают сингл

30 май 2020 : 		 Альбом STRYPER может выйти в сентябре
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MICHAEL SWEET завершил работу над новым материалом STRYPER



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MICHAEL SWEET сообщил, что закончил сочинение нового материала для STRYPER:

«Я рад сообщить, что все песни (музыка) для нового альбома STRYPER сочинены. Я начал работать над ним через 2 недели после операции на глазах (как только смог поднять голову), так что это заняло немного больше времени, чем обычно (3 недели), а также из-за праздников. Конечно, мы доработаем их после того, как соберёмся на репетицию. Обычно мы репетируем у меня дома, а затем отправляемся в Spirithouse для записи. В этот раз мы будем репетировать в Spirithouse и будем работать над несколькими песнями за раз, а затем записывать их, когда группа их разучит. Совсем другой подход, но, скорее всего, очень эффективный.

Как звучат песни? Убийственно! Много риффов, грува, быстрого и среднего темпа, и все они имеют отличное звучание. Я только отправил музыку ребятам, так что они ещё не слышали мелодий, но мелодии сильные и мощные.

Всегда немного странно говорить о своей собственной музыке, но я могу сказать, что я действительно взволнован направлением этого альбома! Я знаю, что вы тоже будете в восторге. Мы перешли на D, так что благодаря этой настройке всё звучит немного жирнее и тяжелее. В нескольких песнях низкая струна E понижена ещё на одну ступень (C), поэтому в этих песнях больше мяса. ;-) Есть несколько баллад, но это не типичные "фортепианные" или "акустические" баллады. Они тоже тяжёлые и определённо с гитарным драйвом.

Несмотря на то, что на этом пути были препятствия, этот альбом действительно стал потрясающим произведением. Нам предстоит долгий путь, но я не могу дождаться, когда вы все услышите его! Вполне возможно, что это будет наша лучшая пластинка!»

MICHAEL SWEET Completes Work On Music For New STRYPER Album:



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