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Гитарист STRYPER не боится умереть



Гитарист STRYPER Oz Fox недавно поговорил о предстоящей операции:



«Они меня берут. И у меня отличная команда врачей, они прекрасные специалисты. Они делают сотни таких процедур в год. Они вскроют череп. Хорошо то, что [первая] опухоль [которую они будут оперировать] находится у внешней стороны головы, с внешней стороны мозга, и до неё легко добраться — им не нужно опускаться слишком глубоко, чтобы добраться до неё. И они сделали все необходимые проверки, чтобы быть уверенными, что что бы они ни сделали, они не повредят ни одной из моих функций. Они провели обширные тесты — что-то под названием фМРТ, функциональная [магнитно-резонансная томография] и они заставили меня думать о вещах, они заставили меня вести себя так, как будто я играю на гитаре и я должен был подпевать во время игры, потому что я не мог пошевелить ни головой, ни челюстью. Я попросил их поставить песню STRYPER, и я просто "играл" под неё и вёл себя так, как будто играю на гитаре, и пытался представить, что я играю. А они наблюдали за мозговыми функциями, пока я всё это делал. И после того, как они всё проверили и зафиксировали, они поняли, что вся моя деятельность, связанная с игрой и пением, находится далеко от опухоли. Так что есть хороший шанс, что я сохраню все эти навыки. Но всегда есть риск. С мозгом никогда не знаешь, как пойдёт. Похоже, они думают, что со мной всё будет в порядке после процедуры, но на восстановление понадобится время, потому что может проявиться какое-то кровотечение, отёк мозга и всё такое».



На вопрос, будут ли хирурги работать только с одной из его опухолей во время первоначальной процедуры, Fox ответил:



«Они должны работать над правой опухолью — они начнут с неё — и если всё пройдёт хорошо, то [будет] шесть недель восстановления, и уже после можно приступать ко второй [за ухом]". Для левой стороны всё будет немного по-другому. Здесь они должны войти в другую часть моего черепа. Им придется вырезать часть, чтобы попасть в эту область, а затем, конечно, заменить ее. У меня в голове будут стальные титановые пластины. Единственное — в этом случае всё очень близко к слуховым нервам, так что я могу потерять слух. Говорят, это влияет на нервы по бокам моего лица, так что и это может быть проблемой. Я уже чувствую онемение вокруг рта».



Далее Oz сказал, что команда врачей изначально пыталась «делать некоторые вещи, которые были неинвазивными», но результата это не принесло:



«Мы пытались заставить опухоли уменьшиться, используя различные методы, которые, как они говорят, доказали свою эффективность. Но это не сработало — они всё равно росли. И поэтому сейчас нам лучше предпринять какие-то действия, приступить к их удалению. Иначе, если [опухоли] станут слишком большими, они не смогут мне помочь. Опять же, что касается опухоли рядом с левым ухом, есть большой шанс, что я потеряю слух, или нервы перейдут к балансирующей части уха — улитке. Если это произойдёт, мне придётся восстанавливать баланс правого уха, и это просто удивительно, но мозг может это сделать».



По словам Oz'a, он может быть недееспособным несколько месяцев после второй операции.



«Это будет долгий путь. Возможно, я поправлюсь быстрее, и это произойдёт до лета. Но надеюсь, что я поправлюсь к концу лета. Если что-нибудь случится там, и этого не произойдёт, тогда, ну... Посмотрим, как всё пройдёт».



Fox сказал, что он реалистично относится к рискам, связанным с операцией, и вероятности любых осложнений, включая смерть:



«Самое худшее, что может случиться, это то, что что-то может пойти не так, и меня не станет. Ну такое всё равно когда-то может произойти — я могу умереть за рулем машины, попасть в аварию где-нибудь, или кто-нибудь врежется в меня. Но из-за моей [христианской] веры я знаю, куда я попаду, и у меня есть вера в вечность моей души. Потому что я так долго следовал за Христом, и у меня с ним полноправные отношения — я отдал ему всю свою жизнь — обещания, которые он даёт в своих словах, что у меня есть лучшее место, куда я могу отправиться после. По сути я поменяю адресата своей души. У меня такое мышление.



Никто не хочет покидать свою семью или оставлять то, во что годами вкладывался, но если настал твой момент, так тому и быть. Так что это меня не пугает. Я к тому, что мы могли бы и в самолете разбиться (смеётся). Никогда не знаешь заранее. И я точно не боюсь этого — я не боюсь смерти. Единственное, что я думаю... Ну, я даже не хочу этого говорить... Нет весёлых способов умереть, скажем так. Если это случится быстро, тем лучше [смеётся]».













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