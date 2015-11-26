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Stryper

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3 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»

1 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

27 июн 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

22 июн 2020 : 		 STRYPER выпускают сингл

30 май 2020 : 		 Альбом STRYPER может выйти в сентябре

29 апр 2020 : 		 STRYPER завершили сведение

20 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Невзирая ни на что нельзя терять веру!»

7 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER о пандемии

25 фев 2020 : 		 Видео с выступления STRYPER

19 фев 2020 : 		 Вокалиста STRYPER критикуют за сигару, он ответил

5 фев 2020 : 		 Лидер STRYPER защищает выбор артистов на Super Bowl

21 янв 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Мы начинаем запись нашего лучшего альбома!»

4 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET о том, почему STRYPER должны разогревать MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

11 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «STRYPER заслужили место в Зале славы, как и любая другая группа»

29 июл 2019 : 		 Фронтмен STRYPER высказался о войнах в социальных сетях

7 июн 2019 : 		 STRYPER исполнили кавер FIREHOUSE

1 июн 2019 : 		 MICHAEL SWEET встал на сторону ROB'a HALFORD'a в инциденте с телефоном фэна

8 ноя 2018 : 		 STRYPER впервые исполнили "Take It To The Cross"

1 ноя 2018 : 		 STRYPER запишут новый альбом в 2019

11 сен 2018 : 		 STRYPER выступили с HOWIE SIMON'ом

5 сен 2018 : 		 STRYPER нашли временного гитариста

19 авг 2018 : 		 STRYPER выступили как трио

17 авг 2018 : 		 У гитариста STRYPER нашли две опухоли

15 авг 2018 : 		 Гитаристу STRYPER проведут биопсию мозга

13 авг 2018 : 		 Гитарист STRYPER перенес приступ
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Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»



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Лидер STRYPER Michael Sweet выразил мнение, что не понимает, зачем люди разжигают:

«Как вы думаете, почему люди чувствуют необходимость пропагандировать политическую ненависть? Я пытаюсь понять это. Постоянное презрение к людям, которые с ними не согласны. Бесконечные посты о том, почему люди должны голосовать за другую партию (независимо от того, с какой партией вы связаны), и если они этого не делают, то они идиоты, они плохие люди.

Почему в мире люди не могут просто остаться в одиночестве и иметь право делать то, что они хотят. Тебе нравится, когда тебе говорят, что ты должен или не должен есть, а если ты не ешь то, что, по мнению другого человека, ты должен есть, то ты дурак? Или какую музыку ты должен или не должен слушать? Или какую одежду ты должен носить? Или на какой машине ты должен ездить? Подумайте об этом. Представьте, что кто-то постоянно говорит вам, что правильно, а что неправильно — всё это! Чем же политика отличается? Конечно, на карту поставлено больше, и я это понимаю, но это всё равно выбор отдельных людей, и мы все должны это уважать. Уважение в наши дни трудно завоевать.

Я уже устал от того, что все люди постоянно размещают негативные сообщения о каждой партии, а сейчас только август! Это не изменит того, что хотят делать другие люди и кого они хотят поддержать или за кого проголосовать.

Одно дело делать выбор по любви, но обычно это делается из ненависти, а "этот мужик" — просто отстой". Просто мысль по пути в Старбакс. ; -)

Оставайтесь позитивными и Make Love Great Again!»

STRYPER



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Saint Portnoy


3 сен 2020, 09:23		А ещё Варг жёг нормально. Тебе бы понравилось

hansi_hrb


3 сен 2020, 11:40		Ну такое...


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