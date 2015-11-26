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Лидер STRYPER : «Зачем люди разжигают?»



Лидер STRYPER Michael Sweet выразил мнение, что не понимает, зачем люди разжигают:



«Как вы думаете, почему люди чувствуют необходимость пропагандировать политическую ненависть? Я пытаюсь понять это. Постоянное презрение к людям, которые с ними не согласны. Бесконечные посты о том, почему люди должны голосовать за другую партию (независимо от того, с какой партией вы связаны), и если они этого не делают, то они идиоты, они плохие люди.



Почему в мире люди не могут просто остаться в одиночестве и иметь право делать то, что они хотят. Тебе нравится, когда тебе говорят, что ты должен или не должен есть, а если ты не ешь то, что, по мнению другого человека, ты должен есть, то ты дурак? Или какую музыку ты должен или не должен слушать? Или какую одежду ты должен носить? Или на какой машине ты должен ездить? Подумайте об этом. Представьте, что кто-то постоянно говорит вам, что правильно, а что неправильно — всё это! Чем же политика отличается? Конечно, на карту поставлено больше, и я это понимаю, но это всё равно выбор отдельных людей, и мы все должны это уважать. Уважение в наши дни трудно завоевать.



Я уже устал от того, что все люди постоянно размещают негативные сообщения о каждой партии, а сейчас только август! Это не изменит того, что хотят делать другие люди и кого они хотят поддержать или за кого проголосовать.



Одно дело делать выбор по любви, но обычно это делается из ненависти, а "этот мужик" — просто отстой". Просто мысль по пути в Старбакс. ; -)



Оставайтесь позитивными и Make Love Great Again!»







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