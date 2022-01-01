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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 19
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 14
*Новая песня DARKTHRONE 13
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*

Stryper

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Лидер STRYPER: «Мы и в ЗСРнР? Да ну нет...»



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У лидера STRYPER Michael'a Sweet'a недавно спросили, считает ли он, что его группа заслужила место в Зале Славы Рок-н-Ролла, на что он ответил:

«Это приходит мне в голову, но всякий раз, когда это происходит, мне всегда кажется, что это немного эгоцентрично и... я не знаю — это заставляет меня чувствовать себя немного не в своей тарелке, типа: "Мужик, может, мне не стоит так думать". Эгоист, болван, можете говорить что угодно по этому поводу. Это заставляет меня задуматься: "А кто мы такие, чтобы так думать?" Потому что есть множество других великих групп [которые ещё не были включены]. Но в то же время есть что сказать о долголетии, есть что сказать о том, сколько альбомов мы выпустили, и о том, что я действительно думаю, что многие люди согласятся, что мы выпускаем нашу лучшую музыку за последние годы. И мы преодолеваем трудности. Мы — та группа, над которой многие смеялись, издевались и говорили: "Ха-ха. Эти ребята никогда так не сделают". А мы сделали это. Так что мы вроде как преодолели трудности и выиграли много битв. И я думаю, что только по этой причине, возможно, [нас введут в Зал славы], вполне обоснованно, но я сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдёт, по крайней мере, пока я жив... Это было бы потрясающе. Говорю вам, если этот день когда-нибудь наступит, я думаю, что половина мира будет веселиться по этому поводу, а половина мира, возможно, будет протестовать. [Смеётся]».




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