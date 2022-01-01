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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 20
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Stryper

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Видео полного выступления STRYPER



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Видео полного выступления STRYPER, которое состоялось четвертого ноября в Whisky-A-Go-Go, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"In God We Trust"
"Revelation"
"The Rock That Makes Me Roll"
"More Than a Man"
"Surrender"
"Calling On You"
"Free"
"Sorry"
"Honestly"
"All For One"
"Always There For You"
"Divider"
"The Valley"
"Yahweh"
"Soldiers Under Command"
"To Hell With The Devil"

STRYPER - Fan-Filmed Video Of Entire Whisky-A-Go-Go Show Streaming




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