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Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм»



Гитарист/вокалист STRYPER Michael Sweet вступил в нескончаемую дискуссию о том, как подъём гранжа в начале 1990-х годов вытеснил большинство хард-рок-групп с радио и MTV, а продажи альбомов и билетов на концерты резко упали.



59-летний открытый христианский рокер, который пишет большую часть музыки для своей группы, опубликовал в своём аккаунте в соцсетях фотографию покойного фронтмена NIRVANA Курта Кобейна и написал следующее сообщение:



«Я не верю, что гранж убил хэйр-металл. Я думаю, что многие хэйр-металлические группы в какой-то степени перестали стараться, и из-за этого они стали выпускать посредственную музыку.



Когда "хэйр-металл" находился на подъёме в начале 80-х, он был невероятно мощным, свежим и захватывающим. Это движение, которое изменило время. Когда 80-е подошли к концу, "хэйр-металл" стал по большей части клише, чем-то чрезмерным и, по большей части, копией самого себя. Ради справедливости хочу сказать, что такими были не все группы, но, безусловно, многие. Кроме того, это моё личное мнение.



Я думаю, что фанаты снова искали чего-то нового и захватывающего. Появился гранж. Это тоже было движение. Оно не было таким сложным с музыкальной точки зрения, но оно было искренним и страстным, а это то, что делает музыку привлекательной. Независимо от жанра.



Оригинальность и страсть создают фундамент для любого великого артиста/группы.

Я никогда не забуду, как впервые услышал NIRVANA. Мне очень понравилось, и я сразу же пошёл и купил пластинку. Я включил её ребятам, и они не были в таком восторге от неё, как я, но я подумал про себя: "Времена определённо меняются", и они менялись очень быстро!



Лично меня гранж заставил больше работать и больше стараться. С того времени я стал намного глубже копаться в себе, чтобы стать лучше как автор, исполнитель, музыкант и продюсер. Так что я говорю спасибо гранжу за то, что он повернул всё вспять».





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