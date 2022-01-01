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*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 12
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Stryper

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Видео с текстом от STRYPER



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Near, официальное видео с текстом от группы STRYPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Final Battle", выпущенного 21 октября на Frontiers Music Srl:

1. Transgressor
2. See No Evil, Hear No Evil
3. Same Old Story
4. Heart & Soul
5. Near
6. Out, Up & In
7. Rise To The Call
8. The Way, The Truth, The Life
9. No Rest For The Wicked
10. Til Death Do Us Part
11. Ashes To Ashes




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