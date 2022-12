сегодня



Видео с текстом от STRYPER



Near, официальное видео с текстом от группы STRYPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Final Battle", выпущенного 21 октября на Frontiers Music Srl:



1. Transgressor

2. See No Evil, Hear No Evil

3. Same Old Story

4. Heart & Soul

5. Near

6. Out, Up & In

7. Rise To The Call

8. The Way, The Truth, The Life

9. No Rest For The Wicked

10. Til Death Do Us Part

11. Ashes To Ashes http://www.stryper.com







