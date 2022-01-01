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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 53
*Умер Дэн Маккаферти 43
*CORONER начнут запись зимой 32
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Stryper

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9 ноя 2022 : 		 STRYPER отключили

8 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления STRYPER

25 окт 2022 : 		 Лидер STRYPER: «Мы и в ЗСРнР? Да ну нет...»

23 окт 2022 : 		 Лидер STRYPER: «Ну не христианская мы группа, ну сколько ж...»

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7 окт 2022 : 		 Новое видео STRYPER

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21 июл 2022 : 		 Новая песня STRYPER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

4 май 2022 : 		 STRYPER вернуть силу баллад

1 фев 2022 : 		 STRYPER на злобу дня

18 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET пояснил за комментарий о STRYPER

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7 дек 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Ну потеряем мы подписчиков, и дальше что?

4 ноя 2021 : 		 CHRIS JERICHO присоединился к STRYPER для кавера JUDAS PRIEST

25 окт 2021 : 		 Кавер-версия STRYPER от 316

15 сен 2021 : 		 Должны ли STRYPER и SKILLET поехать вместе?

13 сен 2021 : 		 STRYPER выступили без OZ FOX

3 авг 2021 : 		 Гитарист STRYPER пропустит год

23 июл 2021 : 		 Лидер STRYPER: «Мы не должны винить Бога за все плохое»

9 июн 2021 : 		 STRYPER начнут запись в январе

30 мар 2021 : 		 Гитарист STRYPER «чувствует себя отлично»
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STRYPER отключили



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STRYPER сумели красиво выйти из ситуации на выступлении в Whisky A Go Go пятого ноября, когда пропало электроснабжение. Лидер коллектива, Michael Sweet прокомментировал это событие:

«Это было впервые!

Вчера вечером на Сансет за 30 минут до начала нашего выступления отключилось электричество, и мы вышли на сцену @thewhiskyagogo и играли с 2 усилителями на батарейках, 1 барабаном и 3 поющими акапелла вокалистами перед полным залом!

Никто не может остановить "Рок".

Электричество включили через 30 минут, но какой это удивительный вечер, и мы всех вас любим!!!

Это прямо как из книги... Свет всегда сияет во тьме!»




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