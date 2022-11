сегодня



STRYPER отключили



STRYPER сумели красиво выйти из ситуации на выступлении в Whisky A Go Go пятого ноября, когда пропало электроснабжение. Лидер коллектива, Michael Sweet прокомментировал это событие:



«Это было впервые!



Вчера вечером на Сансет за 30 минут до начала нашего выступления отключилось электричество, и мы вышли на сцену @thewhiskyagogo и играли с 2 усилителями на батарейках, 1 барабаном и 3 поющими акапелла вокалистами перед полным залом!



Никто не может остановить "Рок".



Электричество включили через 30 минут, но какой это удивительный вечер, и мы всех вас любим!!!



Это прямо как из книги... Свет всегда сияет во тьме!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 259