сегодня



STRYPER переносят тур по экономическим причинам



STRYPER опубликовали следующее сообщение:



«С большим сожалением в душе мы вынуждены перенести большинство дат нашего сентябрьского тура на весну/лето 2023 года. Возврат средств будет произведён автоматически. Если вы приобрели билеты на встречу и приветствие через страницу Etix STRYPER, они также будут возвращены. Новые даты на следующий год переносятся уже сейчас. Мы сможем сохранить несколько запланированных дат тура на 2022 год, включая техасские даты, международные даты и даты по месту назначения (подробности в разделе "Тур" на сайте Stryper.com).



К сожалению, некоторые экономические обстоятельства сложились против нас. Любой человек в музыкальном бизнесе расскажет вам о нехватке автобусов и рабочей силы. Мы ощущаем это на собственной шкуре. Тур-автобусный бизнес сейчас похож на рынок жилья: в 10 раз больше групп пытаются арендовать автобусы, чем есть в наличии. И вы видели, сколько стоит бензин в последнее время. Когда вы проезжаете на автобусе 10 000 с лишним миль, как мы планировали, цены на бензин имеют огромное значение для такого тура, как наш. Есть и некоторые другие проблемы, которые сыграли свою роль в нашем решении отложить гастроли.



Как вы все можете себе представить, мы очень разочарованы тем, что нам пришлось принять это решение. В то же время мы рады тому, что нас ждёт в будущем.



В октябре у нас выходит новый альбом. Мы бы хотели иметь возможность исполнить несколько песен из этого диска и устроить в его поддержку достойный тур. Так что весна следующего года будет более подходящей для этого. У вас будет больше времени, чтобы ознакомиться с альбомом и сообщить нам, какие песни из него вы хотели бы услышать вживую.



Весной мы сможем объехать БОЛЬШИНСТВО стран мира. Из-за перенасыщенности гастрольной индустрии в настоящее время нам, честно говоря, было трудно охватить некоторые города, в которых мы хотели выступить в этом году. Но перенос концерта на весну позволит нам сыграть в БОЛЬШИНСТВЕ городов.



Мы можем перечислить ещё полдюжины причин, которые повлияли на это решение. Иногда нужно просто довериться своей интуиции и принять лучшее решение, какое только возможно, учитывая имеющуюся информацию. И мы так и поступили.



Мы приняли это решение не без труда, но мы уверены, что перенос тура на весну и начало лета 2023 года станет лучшим опытом для всех. Спасибо всем вам за то, что поддерживали нас.



(Даты тура, начинающегося 9/27/22 и до конца года, останутся в соответствии с расписанием. Даты, которые переносятся, — с 9/8/22 по 9/25/22). Мы будем вести прямую трансляцию нашего шоу в Далласе 9/29. Следите за новостями об этом.



Благослови вас всех Господь. От всей души Michael, Robert, Oz и Perry».











+0 -0



просмотров: 119

