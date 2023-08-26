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Stryper

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|||| 25 авг 2023

Вокалист STRYPER: «У многих металлистов есть претензии к Иисусу, но у них нет никаких претензий к дьяволу»



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Michael Sweet из христианской рок-группы STRYPER заявил, что ему кажется «странным, что многие металхэды имеют претензии к Иисусу, но при этом не имеют абсолютно никаких претензий к дьяволу».

60-летний фронтмен, группа которого раздавала зрителям Библии со сцены и разместила отсылку к библейскому стиху на плакатах STRYPER (Исаия 53:5), сделал этот комментарий в социальных сетях:

«Мне кажется интересным, что большинство (именно большинство) людей, которые нас отвергают, говорят, что это потому, что мы поём об Иисусе, и что они никогда не смогут этого принять. И в то же время они будут сидеть (или стоять) и слушать, как группа поёт о Сатане, и не обратят на это внимания. Несмотря на то, что они не испытывают симпатии к Сатане. Мне всегда казалось странным, что у многих металлистов есть претензии к Иисусу, но у них нет абсолютно никаких претензий к дьяволу».






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26 авг 2023
HeliosHyperion
С удовольствием слушаю группу Трубный зов, например. И АХС :ХолиПека:
26 авг 2023
ElectricRetard
Он реально не выкупает?

просмотров: 1059

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