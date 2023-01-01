сегодня



Видео полного выступления STRYPER



Видео полного выступления STRYPER, которое состоялось 16 сентября на Shippensburg Fairgrounds, Shippensburg, PA, доступно для просмотра ниже:



"Sing Along Song"

"More Than A Man"

"Surrender"

"Calling On You"

"Free"

"Sorry"

"All For One"

"Always There For You"

"The Valley"

"Soldiers Under Command"

"To Hell With The Devil"







+0 -0



просмотров: 178

