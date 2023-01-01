Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 26
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 17
*Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания 13
*DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию... 13
*Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участникам... 12
*Басист CANNIBAL CORPSE о сложностях для дед-металлистов 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 26
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
[= ||| все новости группы



*

Stryper

*



2 окт 2023 : 		 Видео полного выступления STRYPER

22 сен 2023 : 		 STRYPER планируют уйти немного в поп

25 авг 2023 : 		 Вокалист STRYPER: «У многих металлистов есть претензии к Иисусу, но у них нет никаких претензий к дьяволу»

29 июл 2023 : 		 STRYPER записали акустический альбом

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления STRYPER

1 мар 2023 : 		 Фронтмен STRYPER — о потенциальной возможности сотрудничества с лидером MEGADETH

27 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о юбилее STRYPER

23 дек 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

26 ноя 2022 : 		 Вокалист STRYPER: «Старый конь борозды не портит!»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления STRYPER

9 ноя 2022 : 		 STRYPER отключили

8 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления STRYPER

25 окт 2022 : 		 Лидер STRYPER: «Мы и в ЗСРнР? Да ну нет...»

23 окт 2022 : 		 Лидер STRYPER: «Ну не христианская мы группа, ну сколько ж...»

17 окт 2022 : 		 Почему STRYPER не исполняют песни в том виде, как они записаны

7 окт 2022 : 		 Новое видео STRYPER

15 сен 2022 : 		 Новое видео STRYPER

24 авг 2022 : 		 STRYPER переносят тур по экономическим причинам

17 авг 2022 : 		 Обложка нового альбома STRYPER

15 авг 2022 : 		 Фронтмен STRYPER: «Конец близок!»

5 авг 2022 : 		 Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм»

21 июл 2022 : 		 Новая песня STRYPER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

4 май 2022 : 		 STRYPER вернуть силу баллад

1 фев 2022 : 		 STRYPER на злобу дня

18 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET пояснил за комментарий о STRYPER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления STRYPER



zoom
Видео полного выступления STRYPER, которое состоялось 16 сентября на Shippensburg Fairgrounds, Shippensburg, PA, доступно для просмотра ниже:

"Sing Along Song"
"More Than A Man"
"Surrender"
"Calling On You"
"Free"
"Sorry"
"All For One"
"Always There For You"
"The Valley"
"Soldiers Under Command"
"To Hell With The Devil"

STRYPER - Fan-Filmed Front Row Video Of Entire Uprise Festival 2023 Set Streaming




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 178

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом