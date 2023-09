сегодня



STRYPER планируют уйти немного в поп



Michael Sweet опубликовал следующее сообщение:



«Я планирую начать сочинять материал для следующего альбома @stryper уже на этой неделе.



Мы хотим немного расширить границы и попробовать что-то новое, а также я хочу вернуться к поп-металу в нескольких треках.



Новый альбом будет записан в январе/феврале, затем я закончу вокал/соло и мы сведем его, когда вернемся из тура The Holy Land Tour в конце февраля/марте.



Что вы (поклонники) хотите услышать на следующем альбоме. Чего вам не хватает и что вы хотели бы услышать от нас?



Я хотел бы узнать об этом от всех, независимо от того, где вы находитесь. Найдите минутку и сообщите мне о своих мыслях!»





