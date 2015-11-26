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Видео с текстом от STRYPER



STRYPER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Make Love Great Again", первый сингл из нового альбома "Even The Devil Believes", выход которого намечен на четвертое сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Blood From Above



02. Make Love Great Again



03. Let Him In



04. Do Unto Others



05. Even The Devil Believes



06. How To Fly



07. Divider



08. This I Pray



09. Invitation Only



10. For God & Rock 'N' Roll



11. Middle Finger Messiah

























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