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*ACCEPT выступили без вокалиста 18
*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*Новая песня DARKTHRONE 12
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 10
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Stryper

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Лидер STRYPER: «Ну не христианская мы группа, ну сколько ж...»



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Michael Sweet в очередной раз отказался принимать термин «христианская группа» в отношении STRYPER:

«Все знают, как я отношусь к термину "христианский рок". Я никогда не понимал этого термина. Мы — рок-группа, состоящая из христиан. Мы христиане, мы верующие, у нас сильная вера, и для нас большая честь иметь возможность гастролировать по миру и делиться этим с людьми. И это огромное благословение. Бог благословлял группу на протяжении многих лет. И мы наблюдаем за этим почти 40 лет. И это удивительно, что группа всё ещё процветает и по-прежнему добивается хороших результатов. Мы только что выступили с двумя аншлагами в Коста-Рике и Колумбии, и всякий раз, когда я выхожу на сцену и вижу такое, меня переполняет благоговение. Я просто думаю: "Как это возможно? Это удивительно". И это дело рук Бога. Это невероятно.

Если говорить о "христианской рок-группе", то многие люди, которые не являются христианами, не придут на вас посмотреть — они просто не пойдут на выступление. Так разве не для этого мы существуем, чтобы привлечь людей, которые не являются христианами? Так почему же вы хотите ограничить себя, говоря: "мы христианская рок-группа"? Это не дискредитация того, за что мы выступаем, за кого мы выступаем. Мы твёрдо верим в Христа и очень гордимся тем, что выступаем за Христа!»




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