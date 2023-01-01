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Фронтмен STRYPER — о потенциальной возможности сотрудничества с лидером MEGADETH



В новом интервью австралийскому подкасту "Scars And Guitars" Michael Sweet из STRYPER подтвердил, что он обсуждал с Dave Mustaine из MEGADETH возможность сочинять музыку вместе:



«Я думаю, это было бы уникально и очень круто. Мы говорили об этом в текстовых сообщениях и по телефону. У нас был один подобный разговор. Я упомянул, что хотел бы написать с ним материал, и он сказал, что у него есть куча идей, которые он накапливал годами, и он может предложить мне некоторые идеи риффов.



Я не знаю, хочет ли он, чтобы это оставалось тайной, но я решил рассказать об этом сейчас, так что если это когда-нибудь произойдёт, я считаю, люди должны об этом знать.



Я уважаю Dave'a как автора и артиста, и я думаю, или, по крайней мере, надеюсь, что он уважает меня. И я считаю, что нам с ним было бы очень интересно сотрудничать и сочинить что-то вместе. Это было бы очень здорово — получилось бы очень круто».



Mustaine и Sweet открыто говорили о своей дружбе на протяжении многих лет, причем Dave зашёл так далеко, что в 2013 году написал заметку-цитату для автобиографии Sweet'a "Honestly". В этой заметке сказано:



«Иногда ты видишь кого-то или что-то, и тебе кажется, что ты всё понял, а потом оказывается, что ты был очень далёк от истины. Это отвратительное чувство. Я давно научился не судить о книге по обложке, и как бы я ни думал, что я совсем не похож на Майкла Свита, я понял, что у нас обоих было много общих трудностей: те же испытания и невзгоды, те же проблемы с группой и некоторые из тех же проблем в отношениях. К счастью для нас мы оба верим в одного и того же Иисуса и служим одному и тому же удивительному, любящему Творцу, поэтому неудивительно, что мы оба будем стоять на одной и той же победоносной стороне жизни, когда дым рассеется в конце борьбы. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от его мемуаров и придёте к новому пониманию и новой оценке Майкла Свита».







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