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Кавер-версия STRYPER от 316



STRYPER представили новую футболку, приуроченную к выпуску фильма "Electric Jesus". Кроме того был опубликован вариант композиции "Makes Me Wanna Sing" от группы 316 из этого фильма.







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