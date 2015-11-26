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Гитарист STRYPER «чувствует себя отлично»



В рамках недавнего интервью лидер STRYPER Michael Sweet рассказал о состоянии здоровья гитариста группы, Oz'а Fox'а, которому была сделана операция на мозге:



«Он чувствует себя отлично, хотите верьте, хотите нет — но у него всё в порядке. Через несколько дней после операции он практически вернулся к нормальной жизни в плане того, как говорил, и всё такое — я общался с ним по телефону. Так что у него всё хорошо, он должен быть в порядке. Он дома, но должен находиться недалеко от больницы, если вдруг что-то будет не то. И он в порядке, чувак. Он в хорошем состоянии духа, и всё отлично».







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