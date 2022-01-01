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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 44
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 29
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Stryper

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17 авг 2022 : 		 Обложка нового альбома STRYPER

15 авг 2022 : 		 Фронтмен STRYPER: «Конец близок!»

5 авг 2022 : 		 Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм»

21 июл 2022 : 		 Новая песня STRYPER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

4 май 2022 : 		 STRYPER вернуть силу баллад

1 фев 2022 : 		 STRYPER на злобу дня

18 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET пояснил за комментарий о STRYPER

14 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET завершил работу над новым материалом STRYPER

7 дек 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Ну потеряем мы подписчиков, и дальше что?

4 ноя 2021 : 		 CHRIS JERICHO присоединился к STRYPER для кавера JUDAS PRIEST

25 окт 2021 : 		 Кавер-версия STRYPER от 316

15 сен 2021 : 		 Должны ли STRYPER и SKILLET поехать вместе?

13 сен 2021 : 		 STRYPER выступили без OZ FOX

3 авг 2021 : 		 Гитарист STRYPER пропустит год

23 июл 2021 : 		 Лидер STRYPER: «Мы не должны винить Бога за все плохое»

9 июн 2021 : 		 STRYPER начнут запись в январе

30 мар 2021 : 		 Гитарист STRYPER «чувствует себя отлично»

15 мар 2021 : 		 STRYPER продолжат с FRONTIERS MUSIC SRL

10 мар 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Скоро и Библию отменят»

3 фев 2021 : 		 Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов

27 янв 2021 : 		 Гитарист STRYPER не боится умереть

10 дек 2020 : 		 Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды

18 ноя 2020 : 		 STRYPER собираются отыграть каждый альбом в студии

30 окт 2020 : 		 Фронтмен STRYPER: «Мы были металхэдами, ставшими христианами, а не христианами, ставшими металхэдами»

23 окт 2020 : 		 Гитарист STRYPER опять попал в больницу
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Обложка нового альбома STRYPER



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STRYPER опубликовали обложку нового альбома, получившего название "The Final Battle".

STRYPER Unveil Cover Artwork And Title For New Album; Release Date Confirmed




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