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Фронтмен STRYPER: «Конец близок!»



В новом интервью "The Chuck Shute Podcast" Michael Sweet из христианской рок-группы STRYPER рассказал о вдохновении для названия и оформления предстоящего студийного альбома группы — "The Final Battle", который выйдет в октябре на Frontiers Music Srl. Он сказал:



«История, стоящая за названием и обложкой, — это Армагеддон, битва между силами добра и зла, которая в конечном итоге является финальной битвой, говоря библейским языком. Мы ссылаемся, по большей части, именно на это».



На вопрос о том, считает ли он, что Армагеддон, который положит конец человеческой цивилизации, произойдёт очень скоро, Sweet ответил:



«Если ты скажешь об этом сейчас, тебя тут же заклеймят как психа — ты псих, ты сумасшедший, тебя нужно запереть, и ты не в своем уме". Но в то же время, если бы вы действительно глубоко погрузились в Библию и попросили кого-то объяснить вам её теорию и предпосылки, которые стоят за этими историями, чтобы об этом рассказал кто-то действительно умный, не я, — он мог бы объяснить вам такое, от чего ваша челюсть упала бы на пол. И всё, что предсказано в Библии, уже произошло, и действительно осталось только возвращение Бога и то, что последует за этим, и одна из этих вещей — Армагеддон.



Люди могут смеяться, издеваться и считать христиан сумасшедшими, и это нормально. Я верю в Библию, я верю в то, что в ней написано, и я думаю, что эти времена наступают. Я думаю, что мы живём в эти времена — абсолютно точно. Мы живём в очень интересном мире, и я думаю, что все, по крайней мере, могут согласиться с этим, что за последние два года времена сильно изменились».



Когда ведущий Чак Шут попросил уточнить, действительно ли он верит, что мы находимся на пороге Армагеддона, Michael ответил:



«Да, верю. Те люди, которые увидят этот момент, когда я говорю "да", будут закатывать глаза и посчитают меня сумасшедшим, это нормально. Ребята, вы можете продолжать считать таких людей, как я, сумасшедшими. Единственное, что я могу сказать на это, — когда наступит тот день и это станет реальностью, все поймут, что те, кто верил, не были сумасшедшими, и тогда будет слишком поздно для тех, кто считал этих людей сумасшедшими».



Когда Шут заметил, что люди, которых называют сумасшедшими, — это те, кто утверждает, что знает точную дату и обстоятельства, предшествующие большому апокалипсису, Michael ответил:



«И в Библии об этом тоже очень ясно сказано: "Никто не узнает часа". Никто не знает точной даты. Нельзя точно сказать: "Хорошо, согласно этой временной шкале, Он придёт в этот день". А люди пытаются это сделать. Невозможно.



Я думаю, что мы определённо живём в преддверии Конца Света, но он может настать относительно скоро, в самом ближайшем будущем, или это может случиться в относительно отдалённом будущем. Я не думаю, что это произойдёт через сотни тысяч лет, но я думаю, что это время приближается. Возможно, нас поразит гигантская комета, прежде чем Бог вернётся. Кто знает?



Я думаю, иногда мы считаем себя непобедимыми — ничто не может причинить нам вреда — и, очевидно, COVID преподал нам урок на этот счёт, не так ли? Мы уязвимы, и в любой момент может неожиданно произойти всё, что заставит нас вздрогнуть и сказать: "Боже мой, я и понятия не имел. Я даже представить себе не мог, что такое может случиться". И это может произойти и произойдёт. Это просто вопрос времени».



















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