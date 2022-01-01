Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 27
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 13
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 13
*Лидер ANTHRAX обещает агрессивное звучание 12
*Поскрёбыш TOMMY LEE 12
*MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023 11
*DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это... 11
*DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLA... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 27
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 13
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 13
[= ||| все новости группы



*

Stryper

*



15 авг 2022 : 		 Фронтмен STRYPER: «Конец близок!»

5 авг 2022 : 		 Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм»

21 июл 2022 : 		 Новая песня STRYPER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

4 май 2022 : 		 STRYPER вернуть силу баллад

1 фев 2022 : 		 STRYPER на злобу дня

18 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET пояснил за комментарий о STRYPER

14 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET завершил работу над новым материалом STRYPER

7 дек 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Ну потеряем мы подписчиков, и дальше что?

4 ноя 2021 : 		 CHRIS JERICHO присоединился к STRYPER для кавера JUDAS PRIEST

25 окт 2021 : 		 Кавер-версия STRYPER от 316

15 сен 2021 : 		 Должны ли STRYPER и SKILLET поехать вместе?

13 сен 2021 : 		 STRYPER выступили без OZ FOX

3 авг 2021 : 		 Гитарист STRYPER пропустит год

23 июл 2021 : 		 Лидер STRYPER: «Мы не должны винить Бога за все плохое»

9 июн 2021 : 		 STRYPER начнут запись в январе

30 мар 2021 : 		 Гитарист STRYPER «чувствует себя отлично»

15 мар 2021 : 		 STRYPER продолжат с FRONTIERS MUSIC SRL

10 мар 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Скоро и Библию отменят»

3 фев 2021 : 		 Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов

27 янв 2021 : 		 Гитарист STRYPER не боится умереть

10 дек 2020 : 		 Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды

18 ноя 2020 : 		 STRYPER собираются отыграть каждый альбом в студии

30 окт 2020 : 		 Фронтмен STRYPER: «Мы были металхэдами, ставшими христианами, а не христианами, ставшими металхэдами»

23 окт 2020 : 		 Гитарист STRYPER опять попал в больницу

9 окт 2020 : 		 Новое видео STRYPER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фронтмен STRYPER: «Конец близок!»



zoom
В новом интервью "The Chuck Shute Podcast" Michael Sweet из христианской рок-группы STRYPER рассказал о вдохновении для названия и оформления предстоящего студийного альбома группы — "The Final Battle", который выйдет в октябре на Frontiers Music Srl. Он сказал:

«История, стоящая за названием и обложкой, — это Армагеддон, битва между силами добра и зла, которая в конечном итоге является финальной битвой, говоря библейским языком. Мы ссылаемся, по большей части, именно на это».

На вопрос о том, считает ли он, что Армагеддон, который положит конец человеческой цивилизации, произойдёт очень скоро, Sweet ответил:

«Если ты скажешь об этом сейчас, тебя тут же заклеймят как психа — ты псих, ты сумасшедший, тебя нужно запереть, и ты не в своем уме". Но в то же время, если бы вы действительно глубоко погрузились в Библию и попросили кого-то объяснить вам её теорию и предпосылки, которые стоят за этими историями, чтобы об этом рассказал кто-то действительно умный, не я, — он мог бы объяснить вам такое, от чего ваша челюсть упала бы на пол. И всё, что предсказано в Библии, уже произошло, и действительно осталось только возвращение Бога и то, что последует за этим, и одна из этих вещей — Армагеддон.

Люди могут смеяться, издеваться и считать христиан сумасшедшими, и это нормально. Я верю в Библию, я верю в то, что в ней написано, и я думаю, что эти времена наступают. Я думаю, что мы живём в эти времена — абсолютно точно. Мы живём в очень интересном мире, и я думаю, что все, по крайней мере, могут согласиться с этим, что за последние два года времена сильно изменились».

Когда ведущий Чак Шут попросил уточнить, действительно ли он верит, что мы находимся на пороге Армагеддона, Michael ответил:

«Да, верю. Те люди, которые увидят этот момент, когда я говорю "да", будут закатывать глаза и посчитают меня сумасшедшим, это нормально. Ребята, вы можете продолжать считать таких людей, как я, сумасшедшими. Единственное, что я могу сказать на это, — когда наступит тот день и это станет реальностью, все поймут, что те, кто верил, не были сумасшедшими, и тогда будет слишком поздно для тех, кто считал этих людей сумасшедшими».

Когда Шут заметил, что люди, которых называют сумасшедшими, — это те, кто утверждает, что знает точную дату и обстоятельства, предшествующие большому апокалипсису, Michael ответил:

«И в Библии об этом тоже очень ясно сказано: "Никто не узнает часа". Никто не знает точной даты. Нельзя точно сказать: "Хорошо, согласно этой временной шкале, Он придёт в этот день". А люди пытаются это сделать. Невозможно.

Я думаю, что мы определённо живём в преддверии Конца Света, но он может настать относительно скоро, в самом ближайшем будущем, или это может случиться в относительно отдалённом будущем. Я не думаю, что это произойдёт через сотни тысяч лет, но я думаю, что это время приближается. Возможно, нас поразит гигантская комета, прежде чем Бог вернётся. Кто знает?

Я думаю, иногда мы считаем себя непобедимыми — ничто не может причинить нам вреда — и, очевидно, COVID преподал нам урок на этот счёт, не так ли? Мы уязвимы, и в любой момент может неожиданно произойти всё, что заставит нас вздрогнуть и сказать: "Боже мой, я и понятия не имел. Я даже представить себе не мог, что такое может случиться". И это может произойти и произойдёт. Это просто вопрос времени».










Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 123

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом