Фронтмен STRYPER : «Мы были металхэдами, ставшими христианами, а не христианами, ставшими металхэдами»



Фронтмен STRYPER Michael Sweet опубликовал следующее сообщение:



«Сложно поверить, что я ношу жёлто-чёрные полоски уже 40 лет! Да, мы (Roxx Regime) носили жёлтое с чёрным задолго до Stryper, хотите верьте, хотите нет. Как только мы подписали контракт на запись, мы решили поменять название на Stryper. Нашим девизом стали строчки из Исаия 53:5: "Ранами ЕГО мы исцелились".



Мы были металхэдами, которые стали христианами, а не христианами, которые стали металхэдами. Вот что делает нас такими уникальными. Мы не были воспитаны в церкви. Мы были воспитаны в миру, и мы устраиваем маленькую "церковь" на каждом шоу Stryper. Она может и изменит вашу жизнь.



Почему? Дело не только в музыке. Более важно то, что это послание для вас самих. Дело в том, что жизнь меняется, и душа меняется. Не могу дождаться момента, когда смогу вернуться и отвести вас в церковь в чёрно-жёлтом стиле. Кто готов? Мне нужно надеть что-то жёлто-чёрное. Не только в магазин».



Michael Sweet в настоящее время продвигает новый альбом своей группы, "Even The Devil Believes". Во время недавнего интервью со Стивом Харрисоном из The Unchained Rock Show Sweet подтвердил, что начнёт работу над новым проектом в начале 2021 года с гитаристом WHITESNAKE Joel'ом Hoekstra и вокалистом INGLORIOUS Nathan'ом James'ом.



В ходе интервью Michael рассказал Steve'у:



«Первым делом после Нового года я начну новый проект с Nathan'ом James'ом и Joel'ом Hoekstra... Мы делаем что-то вроде ретро-альбома WHITESNAKE, а сразу после этого я займусь новым альбомом Sweet And Lynch».



Michael рассказал, как возникла идея проекта:



«Я подружился с Nathan'ом, и мне нравится его голос; меня попросили поработать с ним ребята с Frontiers, и это сработало в том, что мы делаем. Я буду играть на гитаре и спою несколько песен, у нас будет дуэт, я буду сопродюсировать и сочинять, и это будет действительно круто... Он фантастический, я люблю его, он отличный парень, широкая душа, отличный вокалист, он один из моих любимцев, и я не могу дождаться момента, когда буду работать с ним».







