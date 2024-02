сегодня



Новый релиз STRYPER выйдет зимой



STRYPER 24 февраля на CD / DVD / Blu-Ray выпустят акустический альбом, который был записан в SpiritHouse Studios в 2021 году:



"You Know What To Do"

"Soldiers Under Command"

"No More Hell To Pay"

"Make You Mine"

"Loud & Clear"

"Lady"

"Honestly"

"Calling On You"

"Amazing Grace"

"Always There For You"

"All For One"







