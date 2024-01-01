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*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 22
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 20
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 16
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Stryper

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Новый релиз STRYPER выйдет зимой



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STRYPER 24 февраля на CD / DVD / Blu-Ray выпустят акустический альбом, который был записан в SpiritHouse Studios в 2021 году:

"You Know What To Do"
"Soldiers Under Command"
"No More Hell To Pay"
"Make You Mine"
"Loud & Clear"
"Lady"
"Honestly"
"Calling On You"
"Amazing Grace"
"Always There For You"
"All For One"

STRYPER To Release Acousticyzed CD / DVD / Blu-Ray Featuring SpiritHouse Studios 2021 Performance




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