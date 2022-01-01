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Вокалист STRYPER: «Старый конь борозды не портит!»



Лидер STRYPER Michael Sweet очень рад, что три из четырех членов группы сработались еще с 1983 года, когда работали как ROXX REGIME:



«Это потрясающе. Нам очень повезло, что у нас все это есть. У многих групп в составе остался один оригинальный участник, если он вообще есть. FOREIGNER, к примеру, бывает, что у группы нет ни одного оригинального участника [выступающего на концертах], а они все еще продолжают выступать; люди хотят услышать эти песни. Я уверен, что все дело в этом — люди хотят пережить те прекрасные воспоминания, которые у них есть, испытывают ностальгию. Они хотят повеселиться и послушать песни. Не хочу подрывать репутацию участников группы...



Я не считаю STRYPER безликой командой, но я уверен, что любого, кто может попадать в ноты или играть партии, можно нарядить в желто-черный костюм, и это сойдет с рук. Некоторые группы безлики. Я был в одной из них — группе BOSTON. Я не уверен, что кто-то из людей может сказать: "О, это такой-то и такой-то", и обязательно догадается, кто это, и узнает их. Хотя могу и ошибаться».







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