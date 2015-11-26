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Stryper

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10 дек 2020 : 		 Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды

18 ноя 2020 : 		 STRYPER собираются отыграть каждый альбом в студии

30 окт 2020 : 		 Фронтмен STRYPER: «Мы были металхэдами, ставшими христианами, а не христианами, ставшими металхэдами»

23 окт 2020 : 		 Гитарист STRYPER опять попал в больницу

9 окт 2020 : 		 Новое видео STRYPER

7 сен 2020 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»

1 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

27 июн 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

22 июн 2020 : 		 STRYPER выпускают сингл

30 май 2020 : 		 Альбом STRYPER может выйти в сентябре

29 апр 2020 : 		 STRYPER завершили сведение

20 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Невзирая ни на что нельзя терять веру!»

7 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER о пандемии

25 фев 2020 : 		 Видео с выступления STRYPER

19 фев 2020 : 		 Вокалиста STRYPER критикуют за сигару, он ответил

5 фев 2020 : 		 Лидер STRYPER защищает выбор артистов на Super Bowl

21 янв 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Мы начинаем запись нашего лучшего альбома!»

4 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET о том, почему STRYPER должны разогревать MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

11 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «STRYPER заслужили место в Зале славы, как и любая другая группа»

29 июл 2019 : 		 Фронтмен STRYPER высказался о войнах в социальных сетях

7 июн 2019 : 		 STRYPER исполнили кавер FIREHOUSE

1 июн 2019 : 		 MICHAEL SWEET встал на сторону ROB'a HALFORD'a в инциденте с телефоном фэна

8 ноя 2018 : 		 STRYPER впервые исполнили "Take It To The Cross"

1 ноя 2018 : 		 STRYPER запишут новый альбом в 2019
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Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды



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Лидер STRYPER Michael Sweet подверг критике те группы, которые неуважительно относятся к своим поклонникам из-за их политических взглядов:

«Может быть, я просто сделан из другого теста. Все знают, какой я, и я не жалею о том, что сделал выбор. Меня интересуют артисты, которые снова и снова не уважают своих поклонников, потому что они "голосуют" не так, как они.

Наверное, по крайней мере половина фэнов большинства хард-рок/металлических групп — республиканцы, а другая половина — демократы. Тем не менее, некоторые музыканты продолжают неуважительно относиться к своим фэнам и отдаляются от них. От тех, кто сделал так, чтобы они были там, где они находятся на текущий момент. Удачи в том, чтобы собрать все эти концертные площадки после Covid, а затем сказать половине своей фэн-базы, что они "чокнутые".

Я аплодирую тем, кто отстаивают то, во что они верят. Однако я не уважаю ни одного артиста, который делает это с той же ненавистью, с которой они якобы выступают против».

STRYPER



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

HELLECTOR


10 дек 2020, 14:24		Позитивный мудак.

Svarg_1349


10 дек 2020, 19:27		Свит всегда прогонял крутые телеги. Не облажался и в этот раз.


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