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Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды



Лидер STRYPER Michael Sweet подверг критике те группы, которые неуважительно относятся к своим поклонникам из-за их политических взглядов:



«Может быть, я просто сделан из другого теста. Все знают, какой я, и я не жалею о том, что сделал выбор. Меня интересуют артисты, которые снова и снова не уважают своих поклонников, потому что они "голосуют" не так, как они.



Наверное, по крайней мере половина фэнов большинства хард-рок/металлических групп — республиканцы, а другая половина — демократы. Тем не менее, некоторые музыканты продолжают неуважительно относиться к своим фэнам и отдаляются от них. От тех, кто сделал так, чтобы они были там, где они находятся на текущий момент. Удачи в том, чтобы собрать все эти концертные площадки после Covid, а затем сказать половине своей фэн-базы, что они "чокнутые".



Я аплодирую тем, кто отстаивают то, во что они верят. Однако я не уважаю ни одного артиста, который делает это с той же ненавистью, с которой они якобы выступают против».







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