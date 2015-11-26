сегодня



MICHAEL SWEET пояснил за комментарий о STRYPER



MICHAEL SWEET вновь коснулся своего комментария о том, что «STRYPER — не христианская группа»:



«За последние несколько лет я несколько раз говорил, и это вызвало настоящий переполох, что мы не христианская группа. И люди удивляются: "Что? Почему ты так говоришь?!" Но мы христиане из рок-группы. И в этом есть разница.



Я рассматриваю PETRA как христианскую группу, я рассматриваю SWEET COMFORT, я рассматриваю REZ BAND как христианские группы, потому что они были христианами в рок-группе. И главное, что они были воспитаны в церкви, по большей части. Мы не были воспитаны в церкви; мы были воспитаны на улицах Лос-Анджелеса, играя в Gazzarri's, Troubadour, Whisky, и мы стали христианами. И мы просто продолжали делать то, что делали всегда, но с другим посланием.



Так что мы — рок-группа, состоящая из христиан. На самом деле мы не христианская группа. Но если люди хотят называть нас христианской группой, это нормально. Но я считаю нас просто рок-группой, которая решила пойти другим путём».



Он также заметил, что тексты STRYPER идут от души и не являются маркетинговым трюком, как в случае с некоторыми более экстремальными коллегами по жанру.



«У такой группы, как SLAYER — не только SLAYER, но и ряда других блэк-металлических групп... Что интересно, в STRYPER мы читаем Библию, мы молимся, мы ходим в церковь, мы верим в то, что написано в Библии. Таким образом, так сказать, мы практикуем то, что проповедуем. Мы не совершенны — в любом смысле этого слова, мы не совершенны — но мы действительно делаем всё возможное, чтобы представлять Христа, представлять Бога и всё, за что выступает Бог. Но это забавно, когда вы слышите о SLAYER и думаете, что это сатанинская группа, пентаграмма, зло, а потом узнаёте, что Tom [Araya, фронтмен SLAYER] ходит в церковь каждое воскресенье со своими детьми. И это замечательно. Но я хочу сказать, что это полярная противоположность тому, кем они себя представляют. С другой стороны, STRYPER — вы получаете то, что видите. Мы такие, какие мы есть на сцене и вне неё. Это не значит, что как только мы уходим со сцены, то сразу бежим совершать сатанинские обряды».







</div>





+0 -0



просмотров: 164

