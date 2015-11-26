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STRYPER на злобу дня



Лидер STRYPER Michael Sweet сообщил, что тексты нового альбома будут «на злобу дня»:



«Я буду честен. Я немного нервничаю по поводу нового альбома. Не из-за самой музыки, а скорее из-за процесса.



Мы явно не работаем на 100 %. Oz [Fox, гитарист STRYPER] потерял слух в левом ухе, а я потерял зрение (надеюсь и молюсь о краткосрочной перспективе) в правом глазу. Мы собираемся так и работать, и это, конечно, впервые. Как это повлияет на наше исполнение? Не сильно. Скорее всего, потребуется немного больше времени, чтобы добиться того, чего мы хотим, но, возможно, и нет. Посмотрим, как всё получится.



Я также в том состоянии, когда меня больше волнует состояние нашего мира. Меня беспокоит то, что я вижу в новостях. Мне кажется, или мы находимся в гораздо более мрачном месте в эти дни? Наша страна, наш мир. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что тьма побеждает свет. Люди кажутся намного холоднее и больше заботятся о себе, чем о других. Есть и хорошие люди, но времена, к сожалению, меняются.



Так что, пока я был на грани, я писал лирику, и хотя есть несколько песен о любви, но в них больше говорится о состоянии этого мира, и лирика определённо посвящена этому. Возможно, этот альбом прольёт немного света на некоторые тёмные области. Это всегда было моей целью и моим желанием. Помочь, а не навредить. Исцелить, а не навредить. Это моё намерение в каждой песне, которую я пишу.



В любом случае — мы ценим ваши мысли и молитвы, поскольку мы начинаем работу над нашим 14-м студийным альбомом, и я действительно верю, что этот альбом имеет очень большой потенциал стать нашим лучшим творением. Я не говорю это так легкомысленно. Я бы никогда не сказал этого, если бы не верил в подобное.



Мы официально начинаем в следующую среду. Я взволнован и готов провести невероятный год.



Я надеюсь увидеть всех вас на концерте STRYPER в самом ближайшем будущем. Прошло слишком много времени...



Да благословит вас всех Господь!»







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