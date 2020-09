сегодня



Новое видео STRYPER



"Do Unto Others", новое видео группы STRYPER, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Even The Devil Believes", выпущенного 4 сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Blood From Above



02. Make Love Great Again



03. Let Him In



04. Do Unto Others



05. Even The Devil Believes



06. How To Fly



07. Divider



08. This I Pray



09. Invitation Only



10. For God & Rock 'N' Roll



11. Middle Finger Messiah































+1 -0



просмотров: 272