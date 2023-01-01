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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 26
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
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Stryper

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29 июл 2023 : 		 STRYPER записали акустический альбом

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления STRYPER

1 мар 2023 : 		 Фронтмен STRYPER — о потенциальной возможности сотрудничества с лидером MEGADETH

27 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о юбилее STRYPER

23 дек 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

26 ноя 2022 : 		 Вокалист STRYPER: «Старый конь борозды не портит!»

14 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления STRYPER

9 ноя 2022 : 		 STRYPER отключили

8 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления STRYPER

25 окт 2022 : 		 Лидер STRYPER: «Мы и в ЗСРнР? Да ну нет...»

23 окт 2022 : 		 Лидер STRYPER: «Ну не христианская мы группа, ну сколько ж...»

17 окт 2022 : 		 Почему STRYPER не исполняют песни в том виде, как они записаны

7 окт 2022 : 		 Новое видео STRYPER

15 сен 2022 : 		 Новое видео STRYPER

24 авг 2022 : 		 STRYPER переносят тур по экономическим причинам

17 авг 2022 : 		 Обложка нового альбома STRYPER

15 авг 2022 : 		 Фронтмен STRYPER: «Конец близок!»

5 авг 2022 : 		 Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм»

21 июл 2022 : 		 Новая песня STRYPER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

4 май 2022 : 		 STRYPER вернуть силу баллад

1 фев 2022 : 		 STRYPER на злобу дня

18 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET пояснил за комментарий о STRYPER

14 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET завершил работу над новым материалом STRYPER

7 дек 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Ну потеряем мы подписчиков, и дальше что?

4 ноя 2021 : 		 CHRIS JERICHO присоединился к STRYPER для кавера JUDAS PRIEST
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STRYPER записали акустический альбом



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MICHAEL SWEET опубликовал список ближайших планов:

«1. На этой неделе я приступаю к работе над новым альбомом Iconic. Tommy, Joel, Nathan, Marco и я очень волнуемся! Альбом выйдет в 2024 году.

2. Новая группа, которую основали я и Alessandro Del.Vecchio, называется SoleDriver. Работа над альбомом завершена, и в конце августа мы снимаем два клипа. Альбом будет выпущен в этом году. Это потрясающий альбом, которым мы с Ale очень гордимся. Я не могу дождаться, когда вы все его услышите!

3. Новый акустический альбом Stryper уже на подходе! Он доделан, и мы наконец-то готовы выпустить его!

4. Мой альбом в стиле фоновой духоподъемной музыки наконец-то будет выпущен по всему миру. Следите за новостями, так как я уверен, что вы полюбите этот диск! Я давно хотел это сделать, и наконец-то это стало реальностью. Следите за новостями.

5. В октябре я начинаю записывать вокал для второго альбома Sunbomb. Он будет выпущен также в следующем году. Я уже слышал всю музыку, и Tracii Guns проделал убойную работу! Подождите, пока не услышите.

6. Закончена работа над другим проектом, который был начат несколько лет назад совместно с CJ Grimmark'ом из Narnia — как только я смогу приступить к написанию текстов и записи вокала, этот альбом/проект также станет реальностью. Очень здорово.

7. В начале следующего года Stryper будут записывать новый альбом. Я начну сочинять музыку для этого альбома в ноябре-декабре этого года.

Я благодарен за то, что могу заниматься тем, что я страстно люблю. Музыкой! Спасибо всем вам за постоянную поддержку и за то, что помогаете мне добиваться всего этого».

STRYPER Gearing Up To Release Acoustic Album, Frontman MICHAEL SWEET To Record New ICONIC And SUNBOMB Albums This Year




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