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STRYPER записали акустический альбом



MICHAEL SWEET опубликовал список ближайших планов:



«1. На этой неделе я приступаю к работе над новым альбомом Iconic. Tommy, Joel, Nathan, Marco и я очень волнуемся! Альбом выйдет в 2024 году.



2. Новая группа, которую основали я и Alessandro Del.Vecchio, называется SoleDriver. Работа над альбомом завершена, и в конце августа мы снимаем два клипа. Альбом будет выпущен в этом году. Это потрясающий альбом, которым мы с Ale очень гордимся. Я не могу дождаться, когда вы все его услышите!



3. Новый акустический альбом Stryper уже на подходе! Он доделан, и мы наконец-то готовы выпустить его!



4. Мой альбом в стиле фоновой духоподъемной музыки наконец-то будет выпущен по всему миру. Следите за новостями, так как я уверен, что вы полюбите этот диск! Я давно хотел это сделать, и наконец-то это стало реальностью. Следите за новостями.



5. В октябре я начинаю записывать вокал для второго альбома Sunbomb. Он будет выпущен также в следующем году. Я уже слышал всю музыку, и Tracii Guns проделал убойную работу! Подождите, пока не услышите.



6. Закончена работа над другим проектом, который был начат несколько лет назад совместно с CJ Grimmark'ом из Narnia — как только я смогу приступить к написанию текстов и записи вокала, этот альбом/проект также станет реальностью. Очень здорово.



7. В начале следующего года Stryper будут записывать новый альбом. Я начну сочинять музыку для этого альбома в ноябре-декабре этого года.



Я благодарен за то, что могу заниматься тем, что я страстно люблю. Музыкой! Спасибо всем вам за постоянную поддержку и за то, что помогаете мне добиваться всего этого».







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