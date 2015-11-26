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Вокалист STRYPER : «Ну потеряем мы подписчиков, и дальше что?



Вокалист STRYPER Michael Sweet вновь коснулся своего резонансного поста о том, что аборты — это зло:



«Я опубликовал видео, в котором 3 женщины принимают "таблетки для аборта", и шлюзы открылись. Как и должно быть. Это настолько серьёзная тема, насколько это вообще возможно.



Во-первых, я за жизнь. Если вы этого ещё не знаете, то у меня нет слов, чтобы это объяснить. Во-вторых, как бы я ни относился к сторонникам выбора, мой гнев возник, когда я увидел радость и улыбки на лицах трёх женщин, принимавших таблетки. Не вдаваясь в подробности, я знаю женщин, которые делали аборты, и это было самым травмирующим событием в их жизни. И до сих пор это так. Не было радости, не было улыбок. Только боль. Вот в чём проблема, которую я испытываю при просмотре этого отвратительного видео. Они принимали таблетки (настоящие или нет) с улыбкой, как будто это была вечеринка и весёлое занятие. Маленькие дети смотрели и впитывали всё это. Каждый должен отнестись к этой презентации с сомнением. Я знаю, что по обсуждаемым вопросам будет много разных мнений, но то, как это было представлено, должно задеть всех. Безвкусица и бескультурье.



Я НИКОГДА не буду стоять в стороне и молчать, когда вижу что-то настолько тревожное, и да — ЗЛОЕ!



Тем, кто перевернул всё с ног на голову и использует клише "моё тело, мой выбор" — вы действительно считаете, что такое поведение нормально? Если да, то мы в гораздо более худшей ситуации, чем я думал.



В любом случае, я абсолютно не жалею о своём посте и ничего не хочу менять. Я могу потерять несколько подписчиков, но это нормально. Дело не в том, чтобы следовать за мной, а в том, чтобы следовать за Христом!»







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