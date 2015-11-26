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Stryper

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7 дек 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Ну потеряем мы подписчиков, и дальше что?

4 ноя 2021 : 		 CHRIS JERICHO присоединился к STRYPER для кавера JUDAS PRIEST

25 окт 2021 : 		 Кавер-версия STRYPER от 316

15 сен 2021 : 		 Должны ли STRYPER и SKILLET поехать вместе?

13 сен 2021 : 		 STRYPER выступили без OZ FOX

3 авг 2021 : 		 Гитарист STRYPER пропустит год

23 июл 2021 : 		 Лидер STRYPER: «Мы не должны винить Бога за все плохое»

9 июн 2021 : 		 STRYPER начнут запись в январе

30 мар 2021 : 		 Гитарист STRYPER «чувствует себя отлично»

15 мар 2021 : 		 STRYPER продолжат с FRONTIERS MUSIC SRL

10 мар 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Скоро и Библию отменят»

3 фев 2021 : 		 Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов

27 янв 2021 : 		 Гитарист STRYPER не боится умереть

10 дек 2020 : 		 Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды

18 ноя 2020 : 		 STRYPER собираются отыграть каждый альбом в студии

30 окт 2020 : 		 Фронтмен STRYPER: «Мы были металхэдами, ставшими христианами, а не христианами, ставшими металхэдами»

23 окт 2020 : 		 Гитарист STRYPER опять попал в больницу

9 окт 2020 : 		 Новое видео STRYPER

7 сен 2020 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»

1 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

27 июн 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

22 июн 2020 : 		 STRYPER выпускают сингл

30 май 2020 : 		 Альбом STRYPER может выйти в сентябре

29 апр 2020 : 		 STRYPER завершили сведение
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Вокалист STRYPER: «Ну потеряем мы подписчиков, и дальше что?



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Вокалист STRYPER Michael Sweet вновь коснулся своего резонансного поста о том, что аборты — это зло:

«Я опубликовал видео, в котором 3 женщины принимают "таблетки для аборта", и шлюзы открылись. Как и должно быть. Это настолько серьёзная тема, насколько это вообще возможно.

Во-первых, я за жизнь. Если вы этого ещё не знаете, то у меня нет слов, чтобы это объяснить. Во-вторых, как бы я ни относился к сторонникам выбора, мой гнев возник, когда я увидел радость и улыбки на лицах трёх женщин, принимавших таблетки. Не вдаваясь в подробности, я знаю женщин, которые делали аборты, и это было самым травмирующим событием в их жизни. И до сих пор это так. Не было радости, не было улыбок. Только боль. Вот в чём проблема, которую я испытываю при просмотре этого отвратительного видео. Они принимали таблетки (настоящие или нет) с улыбкой, как будто это была вечеринка и весёлое занятие. Маленькие дети смотрели и впитывали всё это. Каждый должен отнестись к этой презентации с сомнением. Я знаю, что по обсуждаемым вопросам будет много разных мнений, но то, как это было представлено, должно задеть всех. Безвкусица и бескультурье.

Я НИКОГДА не буду стоять в стороне и молчать, когда вижу что-то настолько тревожное, и да — ЗЛОЕ!

Тем, кто перевернул всё с ног на голову и использует клише "моё тело, мой выбор" — вы действительно считаете, что такое поведение нормально? Если да, то мы в гораздо более худшей ситуации, чем я думал.

В любом случае, я абсолютно не жалею о своём посте и ничего не хочу менять. Я могу потерять несколько подписчиков, но это нормально. Дело не в том, чтобы следовать за мной, а в том, чтобы следовать за Христом!»

STRYPER Frontman Doesn



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


7 дек 2021, 13:41		фу кусок кала иди библию читай хрюс проклятый аборты это блаж от сатаны!!!
вы все будете гореть на кострах во время прихода антихриста!!!


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