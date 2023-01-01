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MICHAEL SWEET — о юбилее STRYPER



MICHAEL'y SWEET'y в рамках недавней беседы напомнили, что STRYPER исполняется 40 лет, на что он ответил:



«Это на самом деле просто невероятно. И особенно учитывая тот факт, что мы ни на день не выглядим старше 40 лет. [Смеётся]. Нет, мы становимся старше, в этом нет никаких сомнений. Но я думаю, что музыка делает нас всех молодыми, и мы стараемся заботиться о себе. Мы не занимаемся ничем таким в чрезмерных количествах. Мы наслаждаемся жизнью, но мы также хотим беречь себя, чтобы прожить ещё немного и успеть сделать больше».



Отвечая на вопрос о музыкальном климате в начале карьеры STRYPER, Sweet сказал:



«Это был другой мир, мейнстримовый, но потом к этому прибавляется христианская сторона вопроса. Мы были очень пугающими для церкви. Они там в своих костюмах-тройках и с зачёсанными назад волосами, а тут появляются STRYPER в жёлто-чёрном разрисованном спандексе, с макияжем и помадой, и они такие: "Что это, чёрт возьми, такое?" И я думаю, что они не знали, как к этому отнестись. И я полагаю, что из-за этого нас не всегда воспринимали. Против нас была оппозиция с обеих сторон, поэтому у нас никогда не было полноценного сообщества, в которое мы могли бы вписаться. И у нас до сих пор его нет, по правде говоря. Мы шагаем под свой ритм, играем под свой барабан, и всё такое. Мы очень необычная группа, это точно».







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