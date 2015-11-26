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Stryper

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15 сен 2021 : 		 Должны ли STRYPER и SKILLET поехать вместе?

13 сен 2021 : 		 STRYPER выступили без OZ FOX

3 авг 2021 : 		 Гитарист STRYPER пропустит год

23 июл 2021 : 		 Лидер STRYPER: «Мы не должны винить Бога за все плохое»

9 июн 2021 : 		 STRYPER начнут запись в январе

30 мар 2021 : 		 Гитарист STRYPER «чувствует себя отлично»

15 мар 2021 : 		 STRYPER продолжат с FRONTIERS MUSIC SRL

10 мар 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Скоро и Библию отменят»

3 фев 2021 : 		 Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов

27 янв 2021 : 		 Гитарист STRYPER не боится умереть

10 дек 2020 : 		 Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды

18 ноя 2020 : 		 STRYPER собираются отыграть каждый альбом в студии

30 окт 2020 : 		 Фронтмен STRYPER: «Мы были металхэдами, ставшими христианами, а не христианами, ставшими металхэдами»

23 окт 2020 : 		 Гитарист STRYPER опять попал в больницу

9 окт 2020 : 		 Новое видео STRYPER

7 сен 2020 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»

1 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

27 июн 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

22 июн 2020 : 		 STRYPER выпускают сингл

30 май 2020 : 		 Альбом STRYPER может выйти в сентябре

29 апр 2020 : 		 STRYPER завершили сведение

20 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Невзирая ни на что нельзя терять веру!»

7 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER о пандемии

25 фев 2020 : 		 Видео с выступления STRYPER
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Должны ли STRYPER и SKILLET поехать вместе?



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Такой вопрос задал лидер STRYPER в своём аккаунте в Твиттере и добавил, если ответов и лайков будет рекордное количество, то это будет значить «да». Музыканты разных команд отреагировали по-разному — детали ниже.

Should Jesus-Loving Hard Rock Bands STRYPER And SKILLET Tour Together? MICHAEL SWEET Wants To Know







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

срублясдачинет


15 сен 2021, 13:21		Да, должны. В одну дурку.


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