17 окт 2022



Почему STRYPER не исполняют песни в том виде, как они записаны



Вокалист STRYPER в недавней беседе рассказал, почему он и его коллеги приняли решение играть песни на концертах иначе, чем они были записаны:



«Вы знаете, что это за вопрос для меня. Может быть, это неправильно, что я так думаю, но это отчасти вопрос гордости; ты гордишься тем, что тебе не нужно понижать тональность, потому что ты можешь сделать это в оригинальном ключе. И в этом есть что-то особенное; приятно, когда ты можешь это сказать. Но потом я понял, что все понижают тональность, кроме, может быть, немногих — очень немногих. И эти немногие — группы, которые не поют в сверхвысоком регистре. А такие группы, как STRYPER, которые поют в очень высоком регистре, срываясь...



Понимаете, вокал STRYPER — и это не значит, что мы возносимся на пьедестал — но он уникален в том смысле, что он не только высокий, но и грудной. Они не [издает рычащий звук]; они исходят отсюда [кладет руку на грудь], а не отсюда [кладёт руку на горло]. Это делает его немного более сложным для исполнения. Поэтому, когда мы понизили тональность на полступени, я почувствовал: "Вау, хорошо, стало немного легче". Я могу двигаться по шоу немного легче, не напрягаться и не испытывать особых трудностей.



Все вокальные преподаватели, которые сейчас наблюдают за нами, говорят: "О, если бы он брал уроки, он бы смог это повторить". Это чушь собачья. Мне иногда становится смешно, когда слышишь, как эти ребята говорят: "Потому что он поёт неправильно". Нет, я не пою неправильно. Я каждый год проверяю свои голосовые связки. У меня никогда не было операции, у меня никогда не было узелков. Они говорят мне, что мои голосовые связки выглядят безупречно. Я не пою неправильно. Если бы я пел неправильно, они бы не выглядели нетронутыми. Значит, моя проблема связана со старением. Ваши голосовые складки с возрастом начинают становиться жёсткими, и с этим ничего нельзя поделать. Ваши мышцы меняются. Это просто часть жизни. Вы справляетесь с этим наилучшим образом. Оставайтесь в форме, это важно. Конечно, заботьтесь о себе. Но ещё у меня очень сильный постназальный насморк. Я постоянно прочищаю горло; это очень сильный постназальный кашель. Врачи, которые меня обследовали, сказали: "Мы никогда не видели ничего подобного". Это почти как клей на моих голосовых связках, и это мешает мне петь на максимуме моего диапазона и на вершине моего диапазона. Но они также сказали, что, по их мнению, это также защищает мои голосовые связки. Так что я определённо пою правильно. Я благословлён, что у меня до сих пор есть голос. Является ли он таким, каким был раньше? Нет».







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