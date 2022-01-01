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*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 22
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 18
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 12
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Stryper

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21 июл 2022 : 		 Новая песня STRYPER

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

4 май 2022 : 		 STRYPER вернуть силу баллад

1 фев 2022 : 		 STRYPER на злобу дня

18 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET пояснил за комментарий о STRYPER

14 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET завершил работу над новым материалом STRYPER

7 дек 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Ну потеряем мы подписчиков, и дальше что?

4 ноя 2021 : 		 CHRIS JERICHO присоединился к STRYPER для кавера JUDAS PRIEST

25 окт 2021 : 		 Кавер-версия STRYPER от 316

15 сен 2021 : 		 Должны ли STRYPER и SKILLET поехать вместе?

13 сен 2021 : 		 STRYPER выступили без OZ FOX

3 авг 2021 : 		 Гитарист STRYPER пропустит год

23 июл 2021 : 		 Лидер STRYPER: «Мы не должны винить Бога за все плохое»

9 июн 2021 : 		 STRYPER начнут запись в январе

30 мар 2021 : 		 Гитарист STRYPER «чувствует себя отлично»

15 мар 2021 : 		 STRYPER продолжат с FRONTIERS MUSIC SRL

10 мар 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Скоро и Библию отменят»

3 фев 2021 : 		 Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов

27 янв 2021 : 		 Гитарист STRYPER не боится умереть

10 дек 2020 : 		 Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды

18 ноя 2020 : 		 STRYPER собираются отыграть каждый альбом в студии

30 окт 2020 : 		 Фронтмен STRYPER: «Мы были металхэдами, ставшими христианами, а не христианами, ставшими металхэдами»

23 окт 2020 : 		 Гитарист STRYPER опять попал в больницу

9 окт 2020 : 		 Новое видео STRYPER

7 сен 2020 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»
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|||| 21 июл 2022

Новая песня STRYPER



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"See No Evil, Hear No Evil", новая песня STRYPER, доступна для прослушивания ниже.




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