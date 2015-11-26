Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов

Вокалист STRYPER Michael Sweet в интервью "Get Hard! With Jaide Alicia" сказал, что оптимистически настроен относительно концертов в 2021 году, но добавил:
«Но где-то в глубине души я думаю: "Ну.... не знаю". Я считаю, что люди и сами должны понимать, что пройдет время пока все наладится. И пройдет достаточно времени, прежде все вернется к тому как все было — при полных залах, постоянных турах. Так что нужно время».
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