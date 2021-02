3 фев 2021



Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов



Вокалист STRYPER Michael Sweet в интервью "Get Hard! With Jaide Alicia" сказал, что оптимистически настроен относительно концертов в 2021 году, но добавил:



«Но где-то в глубине души я думаю: "Ну.... не знаю". Я считаю, что люди и сами должны понимать, что пройдет время пока все наладится. И пройдет достаточно времени, прежде все вернется к тому как все было — при полных залах, постоянных турах. Так что нужно время».







