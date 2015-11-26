STRYPER начнут запись в январе

Вокалист STRYPER Michael Sweet опубликовал следующее сообщение:
«Можете любить или ненавидеть нас, но на протяжении 38 лет мы остаёмся сильными и верными своим убеждениям в музыкальном, лирическом и духовном плане. Несколько раз мы спотыкались, но всегда поднимались на ноги и побеждали. Мы — группа, которая не исчезает, когда некоторые хотят, чтобы мы исчезли. В январе мы снова отправимся в студию, чтобы записать очередной альбом. Будет ли он нашим лучшим? Можете не сомневаться! Откуда я это знаю? Потому что я верю, что лучшее ещё впереди, с каждым новым альбомом. Мы ещё не всё сделали.
Всем поклонникам по всему миру: спасибо, что вы с нами!»
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