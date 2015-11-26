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Stryper

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23 июл 2021 : 		 Лидер STRYPER: «Мы не должны винить Бога за все плохое»

9 июн 2021 : 		 STRYPER начнут запись в январе

30 мар 2021 : 		 Гитарист STRYPER «чувствует себя отлично»

15 мар 2021 : 		 STRYPER продолжат с FRONTIERS MUSIC SRL

10 мар 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Скоро и Библию отменят»

3 фев 2021 : 		 Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов

27 янв 2021 : 		 Гитарист STRYPER не боится умереть

10 дек 2020 : 		 Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды

18 ноя 2020 : 		 STRYPER собираются отыграть каждый альбом в студии

30 окт 2020 : 		 Фронтмен STRYPER: «Мы были металхэдами, ставшими христианами, а не христианами, ставшими металхэдами»

23 окт 2020 : 		 Гитарист STRYPER опять попал в больницу

9 окт 2020 : 		 Новое видео STRYPER

7 сен 2020 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»

1 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

27 июн 2020 : 		 Видео с текстом от STRYPER

22 июн 2020 : 		 STRYPER выпускают сингл

30 май 2020 : 		 Альбом STRYPER может выйти в сентябре

29 апр 2020 : 		 STRYPER завершили сведение

20 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Невзирая ни на что нельзя терять веру!»

7 апр 2020 : 		 Лидер STRYPER о пандемии

25 фев 2020 : 		 Видео с выступления STRYPER

19 фев 2020 : 		 Вокалиста STRYPER критикуют за сигару, он ответил

5 фев 2020 : 		 Лидер STRYPER защищает выбор артистов на Super Bowl

21 янв 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Мы начинаем запись нашего лучшего альбома!»
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Лидер STRYPER: «Мы не должны винить Бога за все плохое»



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Michael Sweet опубликовал сообщение на своей официальной странице, в котором выразил мнение о том, что нам "не стоит винить Бога за все то плохое, что с нами случается":

«Почему мы, люди, часто хвалим Бога, когда дела идут хорошо, и проклинаем Бога, когда дела идут плохо? Мы воздаем Богу славу, когда происходит что-то хорошее, но мы также проклинаем Бога, когда происходит что-то плохое. Я всегда находил это довольно забавным. Я сам так делал и делаю.

Бог не является (IMO) кукловодом на облаке, который дергает нас за ниточки и решает, сделать наши дни хорошими или плохими. Это зависит от нас. Выбор, который мы делаем, и то, как мы справляемся с результатами этого выбора, - это наше дело. Бог дал нам всем свободу воли, а с ней приходит и ответственность. Ответственность за наши собственные действия.

Часто мы виним Бога, если не получаем новую машину, или новый дом, или новую работу. Мы виним Бога, если кто-то из наших близких болен или если мы потеряли любимого человека. Мы виним Бога за состояние нашей страны, за состояние нашего мира. В то же время мы славим Бога, когда получаем неожиданные деньги по почте, или когда нам делают скидку на новую игрушку, или когда кто-то из наших близких болен и ему становится лучше.

Быть человеком — это эмоциональная и духовная поездка на американских горках, и у нас у всех есть "неограниченный" дневной пропуск, чтобы прокатиться. Такова жизнь. Однако я не верю, что Бог дергает за ниточки так сильно, как мы думаем. Я верю, что есть много вещей, которые определяют, как сложится наша жизнь. От того, что мы едим или не едим, до того, как мы управляем своим телом. Например, мой холестерин в последнее время повышен, и это моя вина, а не Бога. Я что-то с этим делаю, но я не просыпаюсь каждый день и не молюсь Богу, чтобы Он снизил мой холестерин. Он не имеет к этому никакого отношения. Если у меня сердечные заболевания из-за моей диеты, это не вина Бога. Это моя вина.

К чему я веду? Давайте не будем обвинять Бога за все плохое, что с нами происходит. Давайте возьмем на себя ответственность за наши собственные действия и будем реалистами в наших ожиданиях от Бога. Он есть, Он заботится и, очевидно, контролирует вселенную, но есть также множество обстоятельств, которые не имеют ничего общего с Богом. Они имеют отношение к нам.

Я, конечно, мог отвернуться от Бога, когда умерла Кайл (покойная жена музыканта). Мы посвятили Ему всю свою жизнь, но она была поражена раком. У меня было два варианта: либо обвинить Бога и горевать до конца жизни, либо понять, что жизнь — это испытания и скорби. Вера — это испытания и скорби. Мы живем в несовершенном мире, и поэтому все мы сталкиваемся с трудностями. Чем скорее мы поймем, что это не вина Бога, а часть самого плана, тем лучше нам всем будет.

Я благодарю Бога за все, что у меня есть, за все, что я сделал, и за все, что придет ко мне».

STRYPER's MICHAEL SWEET: Why We Shouldn't Blame God For Every Bad Thing That Happens To Us



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Red One


23 июл 2021, 16:50		Наш Бог - Путин, и мы не должны винить его за свои неудачи. Мы просто должны ему поклоняться и благодарить его за то, что есть, а чего могло бы и не быть.

YNWA


23 июл 2021, 17:27		""""У меня было два варианта: либо обвинить Бога и горевать до конца жизни, либо понять, что жизнь — это испытания и скорби.""""

А разве нельзя обвинить Бога и понять, что жизнь — это испытания и скорби? Веруны настолько тупые?

Санчез


23 июл 2021, 17:37		>Веруны настолько тупые?
они комплексуют по этому поводу))))))

resurgamresponses


23 июл 2021, 17:51		"""воздаем Богу славу, когда происходит что-то хорошее, но мы также проклинаем Бога, когда происходит что-то плохое. Я всегда находил это довольно забавным. Я сам так делал и делаю.""""
да не такой он и верующий.
у них же есть классная отмазушка, "бог поверяет нас и нашу веру на прочность". а также наказывает за грехи и проч...
"Том спросил: а какие грехи были у умершего младенца семьи Петри?

Saxon9


23 июл 2021, 18:39		«Мы не должны винить Бога за все плохое» - это основная мысль книги Иова из Ветхого Завета.
За плохое в жизни человека отвечает сатана, поэтому от Б-га нельзя отворачиваться, в самые тяжелые времена. Иов выразил такую преданность Б-гу, что Белый клык, Белый Бим черное ухо и Хатико все прикуривают плотную сигу.
За это Иов получил от Саваофа горы золота, лучшие читы и абилки и +1000 к силе, выносливости и отаре баранух.

Saxon9


23 июл 2021, 18:45		"Том спросил: а какие грехи были у умершего младенца семьи Петри?"
Согласно богословской позиции Августина Блаженного, все младенцы несут на себе печать первородного греха. То есть, младенцы являются в натуре безгрешными не потому, что они праведны по натуре, но лишь потому, что не могут грешить в силу своей телесной слабости. Ведь, если бы тело ребенка было развито как у взрослого, в возрасте 1 год, к примеру, ребенок не преминул бы предаться грехам, к которым способно его тело (обжорство, сребролюбие, прелюбодеяние и т.д.)


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