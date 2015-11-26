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Лидер STRYPER: «Мы не должны винить Бога за все плохое»
Michael Sweet опубликовал сообщение на своей официальной странице, в котором выразил мнение о том, что нам "не стоит винить Бога за все то плохое, что с нами случается":
«Почему мы, люди, часто хвалим Бога, когда дела идут хорошо, и проклинаем Бога, когда дела идут плохо? Мы воздаем Богу славу, когда происходит что-то хорошее, но мы также проклинаем Бога, когда происходит что-то плохое. Я всегда находил это довольно забавным. Я сам так делал и делаю.
Бог не является (IMO) кукловодом на облаке, который дергает нас за ниточки и решает, сделать наши дни хорошими или плохими. Это зависит от нас. Выбор, который мы делаем, и то, как мы справляемся с результатами этого выбора, - это наше дело. Бог дал нам всем свободу воли, а с ней приходит и ответственность. Ответственность за наши собственные действия.
Часто мы виним Бога, если не получаем новую машину, или новый дом, или новую работу. Мы виним Бога, если кто-то из наших близких болен или если мы потеряли любимого человека. Мы виним Бога за состояние нашей страны, за состояние нашего мира. В то же время мы славим Бога, когда получаем неожиданные деньги по почте, или когда нам делают скидку на новую игрушку, или когда кто-то из наших близких болен и ему становится лучше.
Быть человеком — это эмоциональная и духовная поездка на американских горках, и у нас у всех есть "неограниченный" дневной пропуск, чтобы прокатиться. Такова жизнь. Однако я не верю, что Бог дергает за ниточки так сильно, как мы думаем. Я верю, что есть много вещей, которые определяют, как сложится наша жизнь. От того, что мы едим или не едим, до того, как мы управляем своим телом. Например, мой холестерин в последнее время повышен, и это моя вина, а не Бога. Я что-то с этим делаю, но я не просыпаюсь каждый день и не молюсь Богу, чтобы Он снизил мой холестерин. Он не имеет к этому никакого отношения. Если у меня сердечные заболевания из-за моей диеты, это не вина Бога. Это моя вина.
К чему я веду? Давайте не будем обвинять Бога за все плохое, что с нами происходит. Давайте возьмем на себя ответственность за наши собственные действия и будем реалистами в наших ожиданиях от Бога. Он есть, Он заботится и, очевидно, контролирует вселенную, но есть также множество обстоятельств, которые не имеют ничего общего с Богом. Они имеют отношение к нам.
Я, конечно, мог отвернуться от Бога, когда умерла Кайл (покойная жена музыканта). Мы посвятили Ему всю свою жизнь, но она была поражена раком. У меня было два варианта: либо обвинить Бога и горевать до конца жизни, либо понять, что жизнь — это испытания и скорби. Вера — это испытания и скорби. Мы живем в несовершенном мире, и поэтому все мы сталкиваемся с трудностями. Чем скорее мы поймем, что это не вина Бога, а часть самого плана, тем лучше нам всем будет.
Я благодарю Бога за все, что у меня есть, за все, что я сделал, и за все, что придет ко мне».
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Red One
YNWA
А разве нельзя обвинить Бога и понять, что жизнь — это испытания и скорби? Веруны настолько тупые?
Санчез
они комплексуют по этому поводу))))))
resurgamresponses
да не такой он и верующий.
у них же есть классная отмазушка, "бог поверяет нас и нашу веру на прочность". а также наказывает за грехи и проч...
"Том спросил: а какие грехи были у умершего младенца семьи Петри?
Saxon9
За плохое в жизни человека отвечает сатана, поэтому от Б-га нельзя отворачиваться, в самые тяжелые времена. Иов выразил такую преданность Б-гу, что Белый клык, Белый Бим черное ухо и Хатико все прикуривают плотную сигу.
За это Иов получил от Саваофа горы золота, лучшие читы и абилки и +1000 к силе, выносливости и отаре баранух.
Saxon9
Согласно богословской позиции Августина Блаженного, все младенцы несут на себе печать первородного греха. То есть, младенцы являются в натуре безгрешными не потому, что они праведны по натуре, но лишь потому, что не могут грешить в силу своей телесной слабости. Ведь, если бы тело ребенка было развито как у взрослого, в возрасте 1 год, к примеру, ребенок не преминул бы предаться грехам, к которым способно его тело (обжорство, сребролюбие, прелюбодеяние и т.д.)
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