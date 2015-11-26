сегодня



Лидер STRYPER : «Мы не должны винить Бога за все плохое»



Michael Sweet опубликовал сообщение на своей официальной странице, в котором выразил мнение о том, что нам "не стоит винить Бога за все то плохое, что с нами случается":



«Почему мы, люди, часто хвалим Бога, когда дела идут хорошо, и проклинаем Бога, когда дела идут плохо? Мы воздаем Богу славу, когда происходит что-то хорошее, но мы также проклинаем Бога, когда происходит что-то плохое. Я всегда находил это довольно забавным. Я сам так делал и делаю.



Бог не является (IMO) кукловодом на облаке, который дергает нас за ниточки и решает, сделать наши дни хорошими или плохими. Это зависит от нас. Выбор, который мы делаем, и то, как мы справляемся с результатами этого выбора, - это наше дело. Бог дал нам всем свободу воли, а с ней приходит и ответственность. Ответственность за наши собственные действия.



Часто мы виним Бога, если не получаем новую машину, или новый дом, или новую работу. Мы виним Бога, если кто-то из наших близких болен или если мы потеряли любимого человека. Мы виним Бога за состояние нашей страны, за состояние нашего мира. В то же время мы славим Бога, когда получаем неожиданные деньги по почте, или когда нам делают скидку на новую игрушку, или когда кто-то из наших близких болен и ему становится лучше.



Быть человеком — это эмоциональная и духовная поездка на американских горках, и у нас у всех есть "неограниченный" дневной пропуск, чтобы прокатиться. Такова жизнь. Однако я не верю, что Бог дергает за ниточки так сильно, как мы думаем. Я верю, что есть много вещей, которые определяют, как сложится наша жизнь. От того, что мы едим или не едим, до того, как мы управляем своим телом. Например, мой холестерин в последнее время повышен, и это моя вина, а не Бога. Я что-то с этим делаю, но я не просыпаюсь каждый день и не молюсь Богу, чтобы Он снизил мой холестерин. Он не имеет к этому никакого отношения. Если у меня сердечные заболевания из-за моей диеты, это не вина Бога. Это моя вина.



К чему я веду? Давайте не будем обвинять Бога за все плохое, что с нами происходит. Давайте возьмем на себя ответственность за наши собственные действия и будем реалистами в наших ожиданиях от Бога. Он есть, Он заботится и, очевидно, контролирует вселенную, но есть также множество обстоятельств, которые не имеют ничего общего с Богом. Они имеют отношение к нам.



Я, конечно, мог отвернуться от Бога, когда умерла Кайл (покойная жена музыканта). Мы посвятили Ему всю свою жизнь, но она была поражена раком. У меня было два варианта: либо обвинить Бога и горевать до конца жизни, либо понять, что жизнь — это испытания и скорби. Вера — это испытания и скорби. Мы живем в несовершенном мире, и поэтому все мы сталкиваемся с трудностями. Чем скорее мы поймем, что это не вина Бога, а часть самого плана, тем лучше нам всем будет.



Я благодарю Бога за все, что у меня есть, за все, что я сделал, и за все, что придет ко мне».







+1 -2



( 6 ) просмотров: 658

