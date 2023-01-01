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Stryper

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Видео с выступления STRYPER



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Видео с выступления STRYPER, которое состоялось пятого марта в Мельбурне, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"In God We Trust"
"Revelation"
"More Than a Man"
"Surrender"
"Calling on You"
"Free"
"Sorry"
"All for One"
"Always There for You"
"Divider"
"The Valley"
"Yahweh"
"Soldiers Under Command"
"To Hell With The Devil"

Бис:
"Sing-Along Song"

STRYPER - Fan-Filmed Video From Melbourne Show Streaming




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