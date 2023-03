сегодня



Видео с выступления STRYPER



Видео с выступления STRYPER, которое состоялось пятого марта в Мельбурне, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"In God We Trust"

"Revelation"

"More Than a Man"

"Surrender"

"Calling on You"

"Free"

"Sorry"

"All for One"

"Always There for You"

"Divider"

"The Valley"

"Yahweh"

"Soldiers Under Command"

"To Hell With The Devil"



Бис:

"Sing-Along Song"







