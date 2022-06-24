Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео MEGADETH 27
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 16
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 15
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*Новая песня MACHINE HEAD 11
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 11
*Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео MEGADETH 27
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 16
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 15
[= ||| все новости группы



*

Stryper

*



24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от STRYPER

4 май 2022 : 		 STRYPER вернуть силу баллад

1 фев 2022 : 		 STRYPER на злобу дня

18 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET пояснил за комментарий о STRYPER

14 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET завершил работу над новым материалом STRYPER

7 дек 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Ну потеряем мы подписчиков, и дальше что?

4 ноя 2021 : 		 CHRIS JERICHO присоединился к STRYPER для кавера JUDAS PRIEST

25 окт 2021 : 		 Кавер-версия STRYPER от 316

15 сен 2021 : 		 Должны ли STRYPER и SKILLET поехать вместе?

13 сен 2021 : 		 STRYPER выступили без OZ FOX

3 авг 2021 : 		 Гитарист STRYPER пропустит год

23 июл 2021 : 		 Лидер STRYPER: «Мы не должны винить Бога за все плохое»

9 июн 2021 : 		 STRYPER начнут запись в январе

30 мар 2021 : 		 Гитарист STRYPER «чувствует себя отлично»

15 мар 2021 : 		 STRYPER продолжат с FRONTIERS MUSIC SRL

10 мар 2021 : 		 Вокалист STRYPER: «Скоро и Библию отменят»

3 фев 2021 : 		 Лидер STRYPER полон оптимизма насчет концертов

27 янв 2021 : 		 Гитарист STRYPER не боится умереть

10 дек 2020 : 		 Лидер STRYPER критикует группы, не уважающие фанатов за их политические взгляды

18 ноя 2020 : 		 STRYPER собираются отыграть каждый альбом в студии

30 окт 2020 : 		 Фронтмен STRYPER: «Мы были металхэдами, ставшими христианами, а не христианами, ставшими металхэдами»

23 окт 2020 : 		 Гитарист STRYPER опять попал в больницу

9 окт 2020 : 		 Новое видео STRYPER

7 сен 2020 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Зачем люди разжигают?»

1 сен 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные треки»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от STRYPER



zoom
"Rise To The Call", официальное видео с текстом от STRYPER, доступно ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 июн 2022
Snowblind
Не цепануло, что в принципе характерно для теперешнего Страйпера, так что всё норм:)

просмотров: 197

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом