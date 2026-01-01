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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Видео с выступления SCORPIONS 24
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Rush

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Видео полного выступления RUSH



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Видео полного выступления RUSH с барабанной установки, состоявшегося 28 июля в Madison Square Garden, New York City, доступно для просмотра:

0:00:00 Xanadu
0:12:37 Limelight
0:17:13 Far Cry
0:22:51 Subdivisions
0:29:47 Freewill
0:36:36 Bravado
0:42:30 Caravan
0:50:07 La Villa Strangiato
1:01:08 Vital Signs
1:07:01 The Spirit Of Radio
1:13:17 2112 (Part 1: Overture / Part II: The Temples of Syrinx / Part VII Grand Finale)
1:22:33 Distant Early Warning
1:27:56 Red Barchetta
1:34:50 Dreamline
1:40:05 Natural Science
1:49:32 Time Stand Still
1:55:01 Red Sector A
2:00:20 YYZ
2:05:35 The Garden
2:13:32 Tom Sawyer
2:19:52 By-Tor & The Snow Dog
2:24:39 Working Man




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