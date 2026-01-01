сегодня



Видео полного выступления RUSH



Видео полного выступления RUSH с барабанной установки, состоявшегося 28 июля в Madison Square Garden, New York City, доступно для просмотра:



0:00:00 Xanadu

0:12:37 Limelight

0:17:13 Far Cry

0:22:51 Subdivisions

0:29:47 Freewill

0:36:36 Bravado

0:42:30 Caravan

0:50:07 La Villa Strangiato

1:01:08 Vital Signs

1:07:01 The Spirit Of Radio

1:13:17 2112 (Part 1: Overture / Part II: The Temples of Syrinx / Part VII Grand Finale)

1:22:33 Distant Early Warning

1:27:56 Red Barchetta

1:34:50 Dreamline

1:40:05 Natural Science

1:49:32 Time Stand Still

1:55:01 Red Sector A

2:00:20 YYZ

2:05:35 The Garden

2:13:32 Tom Sawyer

2:19:52 By-Tor & The Snow Dog

2:24:39 Working Man







+0 -0



просмотров: 44

