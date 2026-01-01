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RUSH думают о концертах в Сфере



По сообщению The Sun, группа RUSH думает о серии концертов в Сфере:



«Группа RUSH имеет огромную аудиторию по всей Северной Америке. Несмотря на то, что они канадцы, их музыка и успех в США просто ошеломляют. Их хиты, история и живые выступления делают их чрезвычайно привлекательными.



Переговоры уже некоторое время ведутся в тайне, но, по слухам, контракты могут быть заключены в ближайшие пару недель».







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