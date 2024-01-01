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MIKKEY DEE о работе с KING DIAMOND



MIKKEY DEE в недавнем интервью рассказал о своем времени в составе KING DIAMOND:



«Во времена KING DIAMOND мы очень хорошо играли вместе. Это были потрясающие годы. И мы были друзьями — все пятеро.



Должен сказать, что мы не знали, к чему всё это приведёт. Мы сочиняли музыку, которая нам нравилась, и которую мы считали хорошей. А потом это привело нас к успеху, особенно в США, и мы были удивлены. Чтобы вы знали, мы приехали в тур с дебютным альбомом KING DIAMOND 1986 года "Fatal Portrait", выступали в большом театре в Чикаго на 1300 мест, а затем вернулись с альбомом 1987 года "Abigail" и отыграли два концерта в Aragon Ballroom, там было по 6000 человек каждый вечер. Всё закрутилось, потому что мы появились в нужное время с нужным материалом. Мы начинали вместе со многими другими великими группами: QUEENSRŸCHE, ANTHRAX и SLAYER — мы из одного поколения. У нас был один и тот же тип фанатов, а американская металлическая сцена в 1980-е годы стремительно развивалась. У нас на концертах были все: от прыщавых девчонок из колледжа до хардкорных фанатов KING DIAMOND. У нас было три или четыре разных типа слушателей... В KING DIAMOND мы объединили множество различных групп общества: от прыщавых заносчивых девчонок из колледжа, которые не притронулись бы к хард-року даже щипцами, но они приходили на наше шоу, а ещё были музыканты, которые могли не соглашаться с тем, как King пишет тексты и поёт, но они любили музыку и группу. Помимо этого были фанаты KING DIAMOND, которым просто нравились мрачные оккультные вещи, о которых писал King, грим и всё в таком духе. Так что у нас был очень широкий круг почитателей, и это здорово».







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